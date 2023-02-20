Нічні лінзи: як діють, наскільки безпечні та кому можна застосовувати

Нині існує чимало способів покращення зору, але чи знали ви, що тепер це можливо зробити безопераційним способом? Достатньо лише скористатись нічними контактними лінзами.

Виробники гарантують результат вже після першого використання. 24 канал звернувся до дитячої офтальмологині вищої категорії та спеціалістки з ортокератології Ради Пархомець, щоб дізнатися, кому підійдуть такі лінзи та як їх підібрати.

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Як діють нічні лінзи

Ортокератологічні лінзи зазвичай використовують для корекції короткозорості. Деяким людям вони допомагають покращити зір без операції, а отже, дозволяють не носити окуляри та контактні лінзи весь час.

Щоб виготовити ортокератологічні лінзи, офтальмолог вимірює поверхню рогівки за допомогою топографа рогівки – інструмента, який створює топографічну карту рогівки шляхом відбиття світла від поверхні ока. На цій карті видно форму та вигин рогівки. Топограф не торкається ока і не викликає болючих відчуттів.

Ортокератологічні лінзи надягають на ніч: під час сну вони згладжують центр рогівки та змінюють вигин світла при його попаданні в око. Ці нічні лінзи жорсткі та досить міцні, щоб змінити форму рогівки, але пропускають кисень, щоб око залишалося здоровим. Уранці лінзи знімають, і рогівка деякий час залишається правильної форми і зір коригується без окулярів.

Тривалість сну в лінзах має бути не менше 8 годин для стабільного ефекту. Нічні лінзи можуть застосовувати пацієнти з міопією, особливо з прогресуючої формою від 6 до 60 років

Кому можна застосовувати нічні лінзи

корекція міопії (короткозорості) до 7.0 діоптрій без астигматизму та з астигматизмом до 4 діоптрій

прогресуючий характер міопії у дітей та підлітків;

корекція міопії у дорослих пацієнтів із короткозорістю (міопією), яким через суб’єктивні та об’єктивні причини виконання рефракційної операції неможливе;

корекція міопії у дорослих пацієнтів із короткозорістю (міопією), яким через професійні показання не можна носити окуляри та контактні лінзи вдень: військові, спортсмени, водії, працівники у задимлених або пильних приміщеннях та ін.

Чи потрібно проходити обстеження перед використанням

Рада Пархомець “Так, звичайно. Пацієнт спочатку проходить повне офтальмологічне обстеження з визначенням точних даних рефракції ока, оцінкою стану переднього відрізка ока, очного дна. Треба чітко розуміти, що не всім підряд треба така нічна лінза, деякі пацієнти можуть мати протипокази”.

Тому фахівець має індивідуально оцінити можливості застосування методу для кожного пацієнта, враховуючи особливості параметрів ока, які також дуже індивідуальні. Ну і звичайно, треба визначити чи немає у пацієнта захворювань, наприклад цукрового діабету, що є протипоказом.

Лінзи підбираються в клініці медичними працівниками (лікарями-офтальмологами, оптометристами), які мають необхідні дозволи (ліцензії, сертифікати, інше).

Чи можуть лінзи назавжди покращити зір

Ні, треба пам’ятати, що короткозорість не лікується, а лише проводиться її корекція. У дітей це окуляри або контактні лінзи різного дизайну, а у дорослих це, наприклад, лазерна корекція зору. Тому нічна лінза має оборотний вплив, якщо припинити її використовувати, то протягом 3 – 4 тижнів рогівка відновиться до початкових параметрів.

Сенс методу полягає у гальмуванні прогресування міопії, щоб мінус не збільшувався кожного року, але коли нам треба щось змінити чи перевести пацієнта на інший метод корекції, ми легко можемо це зробити шляхом скасовування від носіння.

Протипокази щодо використання нічних лінз

Абсолютні протипоказання:

запальні захворювання ока, придаткового апарату ока та орбіти;

кератити в анамнезі (особливо герпетичний);

виражений синдром сухого ока (ксероз);

дистрофічні захворювання рогівки;

кератоконус, кератоглобус, пелюцидна крайова дегенерація рогівки;

виражений ністагм;

лагофтальм;

одне око;

важкі імунодефіцитні стани будь-якої етіології;

гострі інфекційні та запальні захворювання організму;

колагенози;

злоякісні новоутворення ока та його допоміжного апарату;

значне зниження чутливості рогівки;

приймання препаратів ізотретиноїну (протягом курсу приймання);

психологічні особливості, які перешкоджають безпечному використанню лінз;

вагітність, період лактації та годування грудьми;

аутоімунні захворювання;

цукровий діабет;

променева терапія та хімієтерапія до завершення лікування;

онкологічні захворювання;

застосування кортикостероїдних препаратів.

Відносні протипоказання:

нерегулярний астигматизм;

помутніння та рубцеві змінення на периферії рогівки;

сухість очей, викликана несприятливими умовами зовнішнього середовища, прийманням медикаментів, специфікою роботи;

стан після ексимерлазерної хірургії рогівки;

ендокринні захворювання;

сезонні алергії.

Чи можуть нашкодити нічні лінзи

Рада Пархомець “Тільки у випадку неправильного підбору лінз, коли вона погано центрується на рогівці, тоді може бути індукований астигматизм, тобто рогівка стає неправильної форми. Також, якщо пацієнт не дотримується гігієнічних правил використання та своєчасної заміни лінзи на нову можливі реакції рогівки або кон’юнктиви. В моїй практиці це зустрічалось рідко і майже всі зміни мали оборотний характер”.

Яка вартість нічних лінз

Це залежить від виробника та дизайну, є стандартні лінзи, а є індивідуальні замовні. Середня вартість в Україні зараз 14 – 16 тисяч гривень на рік. Тому що вони мають термін експлуатації 12 місяців.



Авторка: Ірина Кріксон