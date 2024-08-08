Нове дослідження пролило світло на те, чи містить білок усі необхідні амінокислоти

Існує популярна думка, що рослинний білок не здатний повністю замінити тваринний. Однак, нові дані підтвердили, що рослини містять усі незамінні амінокислоти.

Про це ідеться у звіті New England Journal of Medicine від Ніла Д. Барнарда, доктора медичних наук, який було опубліковано 1 серпня 2024 року.

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Ба більше, рослинні білки мають значні переваги для здоров'я порівняно з білками тваринного походження

"Багато людей переходять на рослинну дієту, і відзначають, що їх харчування покращується", – зазначив доктор Барнард.

Рослинний білок містить усі амінокислоти

Дослідження підтвердило, що рослини містять усі необхідні амінокислоти, на відміну від поширеної, але помилкової думки, що рослинам не вистачає однієї або кількох.

Переваги рослинного білка

. З 20 амінокислот, які називають "будівельними блоками білка", 9 – не людський організм не здатний виробляти. Однак, вони містяться в рослинних джерелах.

Навпаки рослинні білки є кориснішими, якщо враховувати той фактор, що вони пов'язані зі зниженою смертністю порівняно з білками тваринного походження.

Велике Гарвардське дослідження підтвердило, що споживання рослинних білків замість білків з яловичини, птиці, риби, молочних продуктів або яєць, знижує смертніть,

– наголосив автор дослідження Ніл Д. Барнард.

Відтак, учені резюмують, що люди, які харчуються рослинною їжею, мають менший ризик діабету, ожиріння, хвороб серця та раку.