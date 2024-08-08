Новое исследование пролило свет на то, содержит ли белок все необходимые аминокислоты
Существует популярное мнение, что растительный белок не способен полностью заменить животный. Однако, новые данные подтвердили, что растения содержат все незаменимые аминокислоты.
Об этом говорится в отчете New England Journal of Medicine от Нила Д. Барнарда, доктора медицинских наук, который был опубликован 1 августа 2024 года.
Смотрите также Что такое кортизоловый живот и как от него избавиться
Более того, растительные белки имеют значительные преимущества для здоровья по сравнению с белками животного происхождения
"Многие люди переходят на растительную диету, и отмечают, что их питание улучшается", – отметил доктор Барнард.
Растительный белок содержит все аминокислоты
Исследование подтвердило, что растения содержат все необходимые аминокислоты, в отличие от распространенного, но ошибочного мнения, что растениям не хватает одной или нескольких.Важно. Из 20 аминокислот, которые называют "строительными блоками белка", 9 – не человеческий организм не способен производить. Однако, они содержатся в растительных источниках.
Преимущества растительного белка
Наоборот растительные белки являются более полезными, если учитывать тот фактор, что они связаны с пониженной смертностью по сравнению с белками животного происхождения.
Большое Гарвардское исследование подтвердило, что потребление растительных белков вместо белков из говядины, птицы, рыбы, молочных продуктов или яиц, снижает смертность,
– отметил автор исследования Нил Д. Барнард.
Поэтому, ученые резюмируют, что люди, которые питаются растительной пищей, имеют меньший риск диабета, ожирения, болезней сердца и рака.