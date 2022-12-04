Ібупрофен та парацетамол посилюють біль при артриті

Ібупрофен, парацетамол та інші нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) не уповільнюють розвиток артриту, якщо приймати їх як знеболювальні. Американські вчені також з'ясували, що препарат посилює больові відчуття.

Нове дослідження ліків проти артриту

Вчені вирішили з'ясувати, як прийом нестероїдних протизапальних препаратів впливає на стан суглобів. В експерименті брали участь 1070 пацієнтів з артритом середнього або тяжкого ступеня тяжкості, з яких 277 постійно приймали ібупрофен або його аналоги.

Також на тему: Аспірин не підтвердив свою ефективність у лікуванні деменції

Артрит – що це? Це будь-яке запалення суглобів, яке деформує та пошкоджує їхню хрящову частину, що призводить до больових відчуттів.

НПЗП погіршують перебіг артриту

З'ясувалося, що прийом ліків погіршив стан хрящів. Через чотири роки після початку прийому ібупрофену болючі відчуття тільки посилилися.

Експерти вважають, що це могло статися через те, що нестероїдні знеболювальні речовини не зменшують запалення в синовіальних оболонках суглобів. Це перше дослідження з подібними результатами, тому ібупрофен та інші нестероїдні протизапальні засоби все ще входять у рекомендації з лікування артриту.