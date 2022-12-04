Ибупрофен и парацетамол усиливают боль при артрите

Ибупрофен, парацетамол и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) не замедляют развитие артрита, если принимать их как обезболивающие. Американские ученые также выяснили, что препарат усиливает болевые ощущения.

Новое исследование лекарства против артрита

Ученые решили выяснить, как прием нестероидных противовоспалительных препаратов оказывает влияние на состояние суставов. В эксперименте участвовало 1070 пациентов с артритом средней или тяжелой степени тяжести, из которых 277 постоянно принимали ибупрофен или его аналоги.

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Артрит – что это? Это любое воспаление суставов, которое деформирует и повреждает их хрящевую часть, что приводит к болевым ощущениям.

НПВП ухудшают перебег артрита

Выяснилось, что прием лекарства ухудшил состояние хрящей. Через четыре года после начала приема ибупрофена болезненные ощущения только усилились.

Эксперты считают, что это могло произойти из-за того, что нестероидные обезболивающие вещества не уменьшают воспаления в синовиальных оболочках суставов. Это первое исследование с подобными результатами, поэтому ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные средства все еще входят в рекомендации по лечению артрита.