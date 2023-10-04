Неочікуваний спосіб лікування хронічного болю в попереку

Біль у попереку поширена проблема, це неприємний стан, який не лише доставляє чимало болю й дискомфорту, а й знижує якість життя людини.

Нове дослідження, над яким працювала команда вчених з Медичного кампусу Аншутца Університету Колорадо, може пролити світло на питання, як полегшити стан людей, які страждають від хронічного болю в спині.

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Зокрема, науковці зосередились на вивченні зв'язку між мозком і больовими відчуттями в спині. А основним аспектом їх праці було вивчення впливу переконання пацієнтів про першопричини болю, їхній вплив на його силу і ймовірність зменшити інтенсивність неприємних відчуттів.

Доктор філософії Колорадо Йоні Ашар, провідний автор дослідження, вважає, що багато людей стикається з хронічним болем, але не завжди знаходять ефективні способи його полегшення.

Тож він та його команда зосередились на техніках терапії повторної обробки болю (PRT), які навчають пацієнтів сприймати больові сигнали як такі, що є менш загрозливими, змінюючи їхнє сприйняття болю.

Які результати дослідження

Після PRT пацієнти повідомили про зменшення інтенсивності болю в спині. Тобто, обговорення причин болю з пацієнтами та допомога їм у розумінні того, що біль часто виникає "в мозку", може сприяти тому, що він зменшуватиметься.

Дослідження охоплює понад 150 людей, які страждають на помірний хронічний біль у спині.

Дві третини учасників, які пройшли PRT, повідомили про відсутність болю або про його відчутне зниження, у порівнянні з 20% у групі плацебо.

Учені наголосили на важливості правильного психологічного "пропрацювання" болю. А свої результати науковці вважають перспективними, вони відкривають нові можливості для полегшення хронічного болю в спині і можуть сприяти розробці нових ефективних методів лікування.