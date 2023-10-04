Неожиданный способ лечения хронической боли в пояснице

Боль в пояснице распространена проблема, это неприятное состояние, которое не только доставляет немало болей и дискомфорта, но снижает качество жизни человека.

Новое исследование, над которым работала команда ученых из Медицинского кампуса Аншутца Университета Колорадо, может пролить свет на вопрос, как облегчить состояние людей, страдающих хронической болью в спине.

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В частности, учёные сосредоточились на изучении связи между мозгом и болевыми ощущениями в спине. А основным аспектом их труда было изучение влияния убеждения пациентов о причинах боли, их воздействии на его силу и вероятность уменьшить интенсивность неприятных ощущений.

Доктор философии Колорадо Йони Ашар, ведущий автор исследования, считает, что многие люди сталкиваются с хронической болью, но не всегда находят эффективные способы его облегчения.

Он и его команда сосредоточились на техниках. терапии повторной обработки боли (PRT), обучающих пациентов воспринимать болевые сигналы как менее угрожающие, изменяя их восприятие боли.

Какие результаты исследования

После PRT пациенты сообщили об уменьшении интенсивности болей в спине. То есть обсуждение причин боли с пациентами и помощь им в понимании того, что боль часто возникает "в мозге", может способствовать тому, что она будет уменьшаться.

Исследование охватывает более 150 человек, страдающих умеренной хронической болью в спине.

Две трети участников, прошедших PRT, сообщили об отсутствии боли или о ее ощутимом снижении по сравнению с 20% в группе плацебо.

Ученые отметили важность правильной психологической "проработки" боли. А свои результаты ученые считают перспективными, они открывают новые возможности для облегчения хронической боли в спине и способствуют разработке новых эффективных методов лечения.