Чому потрібно контролювати негативні думки: наукове підтвердження

Науковці визначили, що навчання людей здатності позбуватись негативних думок може допомогти впоратися з тривогою, депресією та посттравматичним стресовим розладом

В рамках дослідження, яке очолювала Зюлкайда Мамат, учасникам було запропоновано перерахувати події, які можуть викликати у них страх у майбутньому, і опис мав містити "ключові слова" або основні деталі, які асоціюються з цією тривогою.

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Контролювання негативних думок

Після цього учасникам було проведено тренінг зі спрямування та придушення лякаючих думок. Результати показали покращення ментального стану учасників: страхи стали менш інтенсивними, виразність тривоги зменшилася, і такий позитивний ефект продовжувався протягом трьох місяців після тренінгу.

Це дослідження суперечить попереднім твердженням про те, що придушення лякаючих думок завжди має негативний вплив на психіку. Однак важливо зауважити, що якщо ви постійно відчуваєте тривогу, варто звернутися за допомогою до психотерапевта або фахівця з психічного здоров'я, оскільки самостійно справлятися з тривогою може бути складно і неефективно. Не соромтеся звертатися за підтримкою та професійною допомогою.

Попередні рекомендації психологів щодо тривоги

Тривога, як і будь-яка інша емоція, абсолютно нормальна і іноді може виникати. Але якщо ви підозрюєте, що страждаєте від тривоги, важливо спробувати впоратися з нею. Почати самодопомогу можна з перевірки свого рівня тривожності за допомогою шкали тривоги Бека, Шихана або тестів Спілберга – Ханіна.

Також можна проаналізувати власний страх. Для цього потрібно відповісти на кілька запитань:

Чого я боюсь? Наскільки сильний страх за шкалою від 0 до 10 я відчуваю? Як він проявляється? Який образ виникає, коли я думаю про страх? Чого чи кого я боюся насправді? Хто чи що мене лякає, чи загрожує мені? Коли ж страх з'явився вперше? Це почуття завжди? Чи воно виникає у певні моменти життя? Що це за ситуації та з чим вони пов'язані?

Якщо вдасться виявляти тривогу і визначати, у яких випадках вона виникає, можна спробувати сформувати альтернативну реакцію – відстежувати потік думок і спростовувати установки, які викликають страх.