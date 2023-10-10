Почему нужно контролировать негативные мнения: научное подтверждение

Ученые определили, что обучение людей способности избавляться от негативных мыслей может помочь справиться с тревогой, депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством.

В рамках исследования, которое возглавляла Зюлкайда Мамат участникам было предложено перечислить события, которые могут вызвать у них страх в будущем, и описание должно содержать "ключевые слова" или основные детали, которые ассоциируются с этой тревогой.

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Контроль негативных мнений

После этого участникам был проведен тренинг по направлению и подавлению пугающих мыслей. Результаты показали улучшение ментального состояния участников: страхи стали менее интенсивными, выраженность тревоги снизилась, и такой положительный эффект продолжался в течение трех месяцев после тренинга.

Это исследование противоречит предварительным утверждениям, что подавление пугающих мыслей всегда оказывает негативное влияние на психику. Однако важно заметить, что если вы постоянно испытываете тревогу, следует обратиться за помощью к психотерапевту или специалисту по психическому здоровью, поскольку самостоятельно справляться с тревогой может быть сложно и неэффективно. Не стесняйтесь обращаться за поддержкой и профессиональной помощью.

Предварительные рекомендации психологов по тревоге

Тревога, как и любая другая эмоция, совершенно нормальна и иногда может возникать. Но если вы подозреваете, что страдаете от тревоги, важно попытаться справиться с ней. Начать самопомощь можно с проверки своего уровня тревожности с помощью шкалы тревоги Бека, Шихана или тестов Спилберга – Ханина.

Также можно проанализировать свой страх. Для этого нужно ответить на несколько вопросов:

Чего я боюсь? Насколько силен страх по шкале от 0 до 10, я чувствую? Как он проявляется? Какой образ возникает, когда я думаю о страхе? Чего я боюсь на самом деле? Кто или что меня пугает или угрожает мне? Когда страх появился в первый раз? Это чувство всегда? Возникает ли оно в определенные моменты жизни? Что это за ситуации и с чем они связаны?

Если удастся проявлять тревогу и определять, в каких случаях она возникает, можно попытаться сформировать альтернативную реакцию – отслеживать поток мыслей и опровергать вызывающие страх установки.