Яку небезпеку для здоров'я має низька вага тіла
4 серпня 2022 , 18:14Читать новость на русском
Джерело:Family Doctor
Зайва вага – проблема сучасного суспільства. Але й від малої маси тіла проблем буває не менше.
Як визначити дефіцит ваги
Один із найбільш точних показників – індекс маси тіла (ІМТ). Щоб його розрахувати, потрібно розділити вагу (в кг) на зріст в квадраті (м). ІМТ нижче 18,5 вказує на дефіцит маси тіла.
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Крім цифр важливо орієнтуватися і на своє самопочуття: неприємні симптоми можуть свідчити про проблеми з масою тіла.
До яких наслідків може призвести дефіцит ваги
- Проблеми зі шкірою, зубами та волоссям. Організм в першу чергу витрачає вітаміни та мікроелементи, що отримуються з їжі, на підтримку функцій життєво важливих органів. А шкірний та волосяний покрив отримують живлення за залишковим принципом. Тому при нестачі поживних речовин починає випадати волосся, стоншується і сохне шкіра, до стоматолога доводиться ходити частіше, ніж зазвичай.
- Часті переломи. Дефіцит маси тіла може призводити до зниження мінеральної щільності кісткової тканини та зменшення кількість мінеральних речовин у кістках. Це означає, що кістки стають слабшими і зростає ризик остеопорозу. Крім цього, у людей із дуже низькою вагою часто спостерігається нестача кальцію та вітаміну D, що теж позначається на стані кісток.
- Постійне почуття втоми та слабкість м'язів. Калорії служать для організму ресурсом підтримки життєдіяльності. Мало калорій – мало енергії.
- Залізодефіцитна анемія. Низька маса тіла пов'язана з низьким рівнем еритроцитів та зниженим гемоглобіном. Цей стан відомий як анемія. При такому порушенні страждає центральна нервова система, можливі часті головні болі, запаморочення, сонливість, погіршення пам'яті та непритомність.
- Порушення репродуктивної функції. Через постійний дефіцит калорій або занадто низький відсоток жиру в організмі може виникнути гормональний дисбаланс. З цієї причини у жінок порушується менструальний цикл та виникають проблеми із зачаттям.