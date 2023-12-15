Які солодощі краще давати дитині і в якому віці

Діти дуже люблять солодке, воно є не лише обовʼязковим атрибутом свят, а й винагородою за старанну працю та добру поведінку, а також просто причиною для щастя. Але багато дорослих турбуються про те, які цукерки можна давати своїй дитині, щоб вона не відмовлялася від традиційної їжі та не втрачала зуби.

До року основною насолодою для дитини має бути грудне молоко або суміш. Цього достатньо для малюка, оскільки в такому віці імунна система та система травлення не працюють ідеально. І цукор може викликати бродіння в кишківник, проблеми з випорожненнями та висип, а в довгостроковій перспективі – пошкодити зуби.

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З якого віку дітям можна давати солодощі

Приблизно у шість місяців дитину потрібно познайомити з овочевими та фруктовими пюре. При цьому спочатку треба давати 1 – 2 чайні ложки за раз. Для малюка така їжа вже смачна та незвичайна, тому не варто поспішати із цукром.

Ймовірно, поки формуються харчові уподобання, дитина плюватиме і вередуватиме. І деякі батьки намагаються впоратися з цим, підсолюючи або підсолоджуючи їжу. Цього робити не можна: є небезпека, що дитина звикне, почне вимагати солодкого постійно і через це на молочних зубах розвинеться карієс.

Після року можна давати дитяче печиво, галети, сухарики, свіжі фрукти та ягоди, компоти та соки без цукру (найкраще – свіжі).

У два роки можна давати дитині варення та джем – найкраще у поєднанні з вівсянкою та у кількості не більше 40-50 г на день.

З повноцінними десертами варто зачекати до трьох років. Але і після цього віку все не так просто. Мед можна давати тільки за відсутності алергії – і не більше двох чайних ложок на день. Зефір потрібно вибирати ванільний чи вершковий, білого чи кремового кольору, без наповнювачів, барвників та ароматизаторів. Мармелад має бути желеподібним, м'яким і без цукру.

Після чотирьох років можна давати дитині тістечка та торти. Однак потрібно розуміти, що найбільш безпечні для здоров'я солодощі без крему, темний та гіркий шоколад та нежирні сорти морозива.

П'ять років. Карамель, глазурований зефір, східні солодощі, молочний і білий шоколад не можна давати дитині до п'яти років. Такі продукти можуть викликати алергію, а також дуже шкідливі для зубів. А карамельками та льодяниками можна ще й подавитися, адже їх важко довго тримати у роті.

Здоровий підхід до їжі

Коли ви вирішите ввести в раціон дитини солодощі, варто купувати їх у спеціалізованих магазинах, кондитерських або на ринках та уважно перевіряти їхній склад. Або можна готувати солодощі самостійно. У них не має бути добавок, консервантів, маргарину, пальмової олії та – бажано – горіхів (адже це дуже твердий продукт, який може пошкодити зуби, а також є ризик алергічної реакції).

І щоб зберегти зуби, періодично замість солодощів можна пропонувати дітям сухофрукти – вони солодкі за природою, містять вітаміни та клітковину. Так, дитина може полюбити родзинки, курагу, чорнослив. Але давати їх можна знову ж таки не раніше трьох років.

Солодощі не мають бути основним способом заохочення, адже тоді дитина почне за будь-яку ціну прагнути до ласощів і дуже переживати, якщо в результаті їх не отримає. Давати солодке потрібно помірно після основного приймання їжі. Найкраще показувати дитині на своєму прикладі, що солодощі не є чимось особливим і є багато смачних та корисних продуктів та страв.