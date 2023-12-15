Какие сладости лучше давать ребенку и в каком возрасте

Дети очень любят сладкое, оно является не только обязательным атрибутом праздников, но и вознаграждением за усердный труд и хорошее поведение, а также просто причиной для счастья. Но многие взрослые беспокоятся о том, какие конфеты можно давать своему ребенку, чтобы он не отказывался от традиционной пищи и не терял зубы.

До года основным удовольствием для ребенка должно быть грудное молоко или смесь. Этого достаточно для малыша, поскольку в таком возрасте иммунная система и пищеварительная система не работают идеально. И сахар может вызвать брожение в кишечник, проблемы со стулом и сыпь, а в долгосрочной перспективе – повредить зубы.

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С какого возраста детям можно давать сладости

Приблизительно в шесть месяцев ребенка нужно познакомить с овощными и фруктовыми пюре. При этом сначала нужно давать 1 – 2 чайные ложки за раз. Для малыша такая еда вкусная и необычная, поэтому не стоит спешить с сахаром.

Вероятно, пока формируются пищевые предпочтения, ребенок будет плевать и капризничать. И некоторые родители пытаются справиться с этим, подсаливая или подслащивая еду. Этого делать нельзя: есть опасность, что ребенок привыкнет, потребует сладкого постоянно и поэтому на молочных зубах разовьется кариес.

После года можно давать детское печенье, галеты, сухарики, свежие фрукты и ягоды, компоты и соки без сахара (лучше свежие).

В два года можно давать ребенку варенье и джем – лучше всего в сочетании с овсянкой и в количестве не более 40 – 50 г в день.

С полноценными десертами следует подождать до трех лет. Но и после этого возраста все не так-то просто. Мед можно давать только при отсутствии аллергии – и не больше двух чайных ложек в день. Зефир следует выбирать ванильный или сливочный, белого или кремового цвета, без наполнителей, красителей и ароматизаторов. Мармелад должен быть желеобразным, мягким и без сахара.

После четырех лет можно давать ребенку пирожные и торты. Однако следует понимать, что наиболее безопасные для здоровья сладости без крема, темный и горький шоколад и нежирные сорта мороженого.

Пять лет. Карамель, глазированный зефир, восточные сладости, молочный и белый шоколад нельзя давать ребенку до пяти лет. Такие продукты могут вызвать аллергию, а также очень вредны для зубов. А карамельками и леденцами можно еще подавиться, ведь их трудно долго держать во рту.

Здоровый подход к еде

Когда вы решите ввести в рацион ребенка сладости, следует покупать их в специализированных магазинах, кондитерских или рынках и внимательно проверять их состав. Или можно готовить сладости самостоятельно. В них не должно быть добавок, консервантов, маргарина, пальмового масла и – желательно – орехов (ведь это очень твердый продукт, который может повредить зубы, а также риск аллергической реакции).

И чтобы сохранить зубы, периодически вместо сладостей можно предлагать детям сухофрукты – они сладкие по природе, содержат витамины и клетчатку. Да, ребенок может полюбить изюм, курагу, чернослив. Но давать их можно опять-таки не раньше трех лет.

Сладости не должны быть основным способом поощрения, ведь тогда ребенок начнет любой ценой стремиться к лакомству и очень переживать, если в результате их не получит. Давать сладкое нужно умеренно после основного приема пищи. Лучше показывать ребенку на своем примере, что сладости не являются чем-то особенным и много вкусных и полезных продуктов и блюд.