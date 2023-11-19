Топовий продукт, який потрібно їсти на сніданок, щоб зберегти здоров'я серця

Популярним продуктом на сніданок у багатьох людей є яйця. Вважають, що це корисний варіант для першого прийому їжі. Та виявилось, якщо традиційні яйця замінити жменею горіхів, це може знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Таких висновків дійшла команда вчених Німецького діабетичного центру (DDZ).

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Ба більше, як зазначають дослідники, вибір на користь горіхів також знизив ризик розвитку діабету на 18% і ранньої смерті на 15%.

Скільки горіхів споживати

Аби відчути користь від споживання горіхів, вчені пропонують замінити яйця на приблизно 25 – 27 грамів горіхів.

Водночас учені не мають даних щодо того, чи потрібно повністю виключити яйця зі свого раціону, як шкідливий продукт для серця. Імовірно, ні, дослідження може вказувати на додаткові переваги споживання горіхів і важливість узагалі їх наявності в щоденному раціоні.

Враховуючи це багато експертів вважають, що необхідні додаткові докази, щоб зробити будь-які висновки про доцільність споживання яєць.

Є дані і щодо м'яса

Крім того, учені вирішили вивчити вплив і інших продуктів на здоров'я. Так, у людей, які замінили 50 грамів обробленого м'яса (еквівалент ковбаси) на бобові, сочевицю, нут або квасолю, ризик серцево-судинних захворювань був на 23% нижчим.

Понад те, ризик впав до 27%, якщо вони з’їдали від 28 до 50 г горіхів замість обробленого м’яса.