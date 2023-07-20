Які напої найкраще пити в спеку

В спеку потрібно багато пити, щоб уникнути зневоднення. Найкращий напій буде не надто калорійним і легко вгамовуватиме спрагу.

Вода

Вода відновлює рідину, втрачену в результаті обміну речовин, дихання та потовиділення. Це ідеальний напій для вгамування спраги та відновлення організму.

Також на тему Як заснути у літню спеку

Не можна точно сказати, скільки людям потрібно пити води на день. Необхідна кількість залежить від того, скільки людина їсть, яка погода та наскільки вона активна. Тому краще пити за потребою – коли відчуєте спрагу, треба пити. А перед виходом на вулицю краще випити більше, щоб довше не хотілося.

Також за обсягом води потрібно стежити спортсменам: у них іноді буває гіпонатріємія (нестача солі у крові). Розвивається вона, коли людина багато потіє і заповнює втрачену рідину водою, яка і розбавляє сіль у крові. Тому спортсменам рекомендують напої з електролітами, які відновлюють мінерали. Звичайним людям такі напої не потрібні: вони одержують необхідні мінерали з їжі.

До речі, можна пити холодну воду. Вона не шкідливіша і не корисніша.

Чай та кава

Чай та кава – це найкраща альтернатива воді. Якщо не додавати цукор, то в них немає калорій, при цьому є корисні речовини, такі як антиоксиданти та флавоноїди. Попередні експерименти показують, що споживання двох-трьох чашок чаю на день пов'язане зі зниженням ризику передчасної смерті, серцевих захворювань, інсульту та цукрового діабету другого типу. Але висновки робити поки що рано – потрібні більші дослідження.

Кава від чаю не відстає. У довгостроковій перспективі знижує ризик розвитку діабету другого типу, хвороб серця та судин.

Лимонад

Лимонад – це просто вода, змішана з лимоном та іншими інгредієнтами, тому користь від нього така сама, як і від звичайної питної води. Лимонад краще робити вдома самому та не додавати цукор. У магазинних, навпаки, цукру багато.

Підвищене вживання цукру призводить до надлишку калорій та викликає ожиріння. Також від нього розвивається карієс, збільшується ризик розвитку хвороб серця, інсульту та діабету другого типу.

Компот

Компот можна зробити із сезонних фруктів та ягід. Наприклад взяти абрикоси, персики та груші. Або взяти сухофрукти або готову суміш для компоту. Головне – не додавати багато цукру, інакше напій стане калорійним.