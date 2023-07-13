У МОЗ розповіли про найгірший сценарій розвитку подій на ЗАЕС

У найнебезпечнішому сценарії, який може трапитися на Запорізькій АЕС через терористичний акт окупантів – це викиду радіоактивного йоду з працюючого реактора.

Про це розповів головний державний санітарний лікар та заступник голови МОЗ Ігор Кузін. За його словами, складно дати однозначні прогнози щодо можливих наслідків російського теракту на Запорізькій АЕС. Нині на станції енергоблоки зупинені і не експлуатуються.

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Ситуація на ЗАЕС

Дійсно, коли атомна станція не експлуатується, там немає радіоактивного йоду, викид якого може статися під час потенційної аварії. Але треба розглядати всі можливі сценарії аварійної ситуації, оскільки ми говоримо про тероризм. І найгіршим варіантом розвитку подій є виведення енергоблока на потужність, а потім вчинення теракту на вже працюючому реакторі,

– сказав Ігор Кузін.

Водночас незалежно від того, які саме ізотопи можуть бути викинуті, Кузін зауважив, що вони призведуть до загального опромінення певної частини населення, яке буде перебувати в зоні впливу.

За його словами, середньостатистична зона впливу варіюється від 30 до 50 кілометрів навколо атомних електростанцій, залежно від їх потужності. Щодо Запорізької АЕС, то йдеться про 50-кілометрову зону, оскільки це одна з найпотужніших атомних станцій.

"Тому ми очікуємо, що рівень забруднення на цій території може бути настільки великим, що, швидше за все, буде необхідна евакуація, якщо сам викид і аварійна ситуація досягнуть максимально можливого рівня", - сказав він.

Проте головний санітарний лікар підкреслив, що більш точні прогнози можуть бути надані лише при наявності детальної інформації про фактичну надзвичайну ситуацію, яка вже сталася.

Чи потрібно приймати йод після аварії на ЗАЕС

Як пояснили експерти Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, зупинка останнього працюючого енергоблоку Запорізької АЕС у вересні 2022 року призвела до відсутності небезпечних ізотопів йоду. Це пояснюється тим, що утворення таких ізотопів йоду відбувається лише під час роботи енергоблока для вироблення електроенергії.

Отже, навіть під час аварії чи теракту, в повітрі не буде присутніх цих небезпечних речовин. Тому прийом калію йодіду буде не тільки непотрібним, але й може бути шкідливим для здоров'я.