Створили ГМО-комарів, які знищують малярію

Близько половини всього населення Землі живе у місцях, де водяться малярійні комарі, і щороку мільйони людей хворіють, а тисячі гинуть через цю хворобу. Тепер науковці зробили важливий крок, щоб побороти захворювання.

Щоб створити ще один спосіб боротьби із цією руйнівною хворобою, вчені підкоригували гени малярійного комара, щоб він сам став вбивцею для збудника малярії.

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Небезпечна малярія

Тільки в 2021 році на малярію захворіли понад 241 мільйон людей, що призвело до 627 тисяч смертей, в основному дітей віком до п'яти років у країнах Африки на південь від Сахари. При цьому з 2015 року прогрес у боротьбі з малярією зупинився: малярійні комарі і паразити, що переносяться ними, стають стійкими до інсектицидів і ліків, а фінансування розробки нових різко знизилося.

Малярія передається від людини до людини через укуси комара: збудник захворювання, малярійний плазмодій повинен розвинутися в кишечнику комара і проникнути в його слинні залози, щоб комаха стала небезпечною для людини. При цьому лише один із десяти комарів проживе досить довго, щоб плазмодій встиг дістатися його слинних залоз, – і у своїй новій роботі команда дослідників спробувала ще більше знизити їхню кількість.

ГМО-комарі

Вчені з Великобританії модифікували гени комарів Anopheles gambiae – основних переносників малярії в Африці. Дослідники змінили процес травлення цих комах таким чином, щоб у їхньому кишечнику вироблялися дві особливі молекули, так звані антимікробні пептиди.

Пептиди "протималярійних" комарів змінюють їхній метаболізм, скорочують тривалість життя і погіршують здатність передавати малярійного паразита.

Вчені також продумали процес схрещування ГМО-комарів та диких комах. Вони створили два штами – один передає антимікробні пептиди, а інший містить генний драйв – механізм, який збільшує ймовірність успадкування тих чи інших генів до 50%, незалежно від впливу відбору.

Перші випробування показали хороші результати, але вченим знадобиться ще два – три роки, щоби провести польові дослідження. Потрібно протестувати нових комарів в умовах, найбільш наближених до природних, та оцінити їхню ефективність.