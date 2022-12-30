Вчені змогли надрукувати тканини ока на 3D-принтері
Джерело:Nature
Вчені використовували стовбурові клітини і 3D-біодрук, щоб виготовити тканину ока, яка сприятиме розумінню механізмів, які призводять до сліпоти.
Для чого потрібне штучне око
Дослідницька група з Національного інституту очей (NEI) надрукувала комбінацію клітин, які утворюють зовнішній бар’єр між кров’ю та сітківкою – тканину ока, яка підтримує світлочутливі фоторецептори сітківки. Техніка забезпечує теоретично необмежену кількість тканини для вивчення дегенеративних захворювань сітківки.
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Механізми виникнення хвороби та її прогресування залишаються погано вивченими через відсутність фізіологічно значущих людських моделей,
– розповів автор дослідження доктор Капіл Бхарті.
Як це вдалося
Він та його колеги об'єднали три типи незрілих клітин та розмістили їх на біорозкладному каркасі. Незабаром вони почали об'єднуватись у щільну капілярну мережу, яка досягла повної зрілості на сорок другий день експерименту. Генетичний та функціональний аналіз показав, що надрукована тканина виглядає і поводиться, так само як природна.
Наразі вчені експериментують із додаванням у процесі друку імунних клітин для кращого відтворення тканини. Можливо, у майбутньому такі моделі можна буде застосовувати не лише для вивчення хвороб, а й для їхньої терапії.