Ученые смогли напечатать ткани глаза на 3D-принтере

Ученые использовали стволовые клетки и 3D-биопечать, чтобы изготовить ткань глаза, способствующую пониманию механизмов, приводящих к слепоте.

Для чего нужен искусственный глаз

Исследовательская группа из Национального института глаз (NEI) напечатала комбинацию клеток, образующих внешний барьер между кровью и сетчаткой – ткань глаза, поддерживающая светочувствительные фоторецепторы сетчатки. Техника обеспечивает теоретически неограниченное количество ткани для изучения дегенеративных заболеваний сетчатки.

Также на тему: Ученые смогли вырастить глаза в пробирке

Механизмы возникновения болезни и ее прогрессирование остаются плохо изученными из-за отсутствия физиологически значимых человеческих моделей,

– рассказал автор исследования доктор Капил Бхарти.

Как это удалось

Он и его коллеги объединили три типа незрелых клеток и разместили их на биоразлагаемом каркасе. Вскоре они начали объединяться в плотную капиллярную сеть, достигшую полной зрелости на сорок второй день эксперимента. Генетический и функциональный анализ показал, что напечатанная ткань выглядит и ведет себя так же, как естественная.

Ученые экспериментируют с добавлением в процессе печати иммунных клеток для лучшего воспроизведения ткани. Возможно, в будущем такие модели можно будет использовать не только для изучения болезней, но и для их терапии.