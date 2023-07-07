Від чого треба вакцинувати дітей: оновлено національний календар щеплень
Джерело:ЦГЗ
В Україні оновили національний календар щеплень. Оновлення стосуються вакцинації проти гепатиту В та туберкульозу.
Зміни відповідають рекомендаціям ВООЗ та базуються на міжнародному досвіді проведення імунізації.
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Наразі в Україні обов'язковою є вакцинація дітей від 10 небезпечних хвороб:
- гепатиту В,
- туберкульозу,
- поліомієліту,
- дифтерії,
- кашлюку,
- правця,
- гемофільної інфекції,
- кору,
- краснухи,
- епідемічного паротиту.
Календар профілактичних щеплень / Інфографіка ЦГЗ
Нові підходи до вакцинації проти туберкульозу
Діти отримуватимуть єдине щеплення БЦЖ проти туберкульозу на 3 – 5 добу від народження. Це доказово обґрунтований підхід з доведеною ефективністю. До того ж він визнаний світовою медичною спільнотою і відповідає рекомендаціям ВООЗ.
Зміни щодо вакцинації проти гепатиту В
Відтепер другу дозу вакцини проти гепатиту В дитина отримуватиме у другий місяць життя. Це дасть змогу у майбутньому використовувати комбіновану багатокомпонентну вакцину, що зменшить кількість візитів на вакцинацію у перший місяць життя дитини.
Таким чином національний календар щеплень в Україні відтепер відповідає досвіду країн Європи, де вакцинація проти гепатиту В збігається або поєднується з імунізацією проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту у дітей (у 2 та 6 місяці).
Вакцини для України коштом державного бюджету закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).