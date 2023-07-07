От чего нужно вакцинировать детей: обновлен национальный календарь прививок

В Украине обновили национальный календарь прививок. Обновление касается вакцинации против гепатита В и туберкулеза.

Изменения соответствуют рекомендациям ВОЗ и основываются на международном опыте проведения иммунизации.

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Сейчас в Украине обязательна вакцинация детей от 10 опасных болезней:

гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кору, краснухи, эпидемического паротита



Календарь профилактических прививок / Инфографика ЦОС​

Новые подходы к вакцинации против туберкулеза

! Все вакцины из Национального календаря прививок, необходимые для иммунизации детей, переданы в регионы и доступны бесплатно в учреждениях первичной медицинской помощи Украины.

Дети будут получать единственную прививку БЦЖ против туберкулеза на 3 – 5 сутки от рождения. Это доказательный обоснованный подход с доказанной эффективностью. К тому же он признан мировым медицинским сообществом и отвечает рекомендациям ВОЗ.

Изменения вакцинации против гепатита В

Теперь вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать во второй месяц жизни. Это позволит в будущем использовать комбинированную многокомпонентную вакцину, что уменьшит количество визитов на вакцинацию в первый месяц жизни ребенка.

Таким образом, национальный календарь прививок в Украине теперь соответствует опыту стран Европы, где вакцинация против гепатита В совпадает или сочетается с иммунизацией против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита у детей (в 2 и 6 месяца).

Вакцины для Украины за счет государственного бюджета закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).