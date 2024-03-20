Три напої, які "крадуть" вашу молодість
Джерело:Express
Наші улюблені звички часто грають проти нас. Зокрема, напої, які ми звикли вживати ледь не щодня, можуть "красти" нашу молодість.
Роберт Лав, відомий нейробіолог, який спеціалізується на допомозі людям з хворобою Альцгеймера, розповів деталі нових наукових дослідженнях, які вивчали вплив деяких напоїв на стан шкіри людей.
Дивіться також На шляху до довголіття: знайшли біомаркери, за якими можна визначити біологічний вік людини
Які напої є ворогами молодості
Алкоголь, газована солодка вода і кава – напої, які, за словами експерта, зневоднюють шкіру або викликають запалення, що власне і є однією з основних причин старіння.Зауважте. Одним з цих напоїв більшість людей насолоджується щодня. Експерт наголосив, що ці результати наукових досліджень здивували і його самого, бо він знає чимало досліджень, які вказували на користь кави.
Втім, щодо двох інших напоїв сумнівів і подиву не виникло.
- Алкоголь. І попри те, що деякі дослідження доводять, що помірне вживання алкоголю, не є шкідливим для здоров'я, щодо молодості шкіри це не працює. Адже алкоголь зневоднює її і робить старішою.
- Газовані солодкі напої. Ці напої роблять нас на вигляд старішими не менше, ніж алкоголь. А "дієтичні" солодкі води насправді ще шкідливіші.
Дані щодо кави найсуперечливіші
При тому, що кава має низку переваг для здоров'я, зокрема вона корисна для мозку та кишкових бактерій, кофеїн є сечогінним засобом. Тобто, здатний зневоднювати організм.
"Кава зневоднює нас, а отже, і шкіру, тож саме через це, споживаючи каву, ми можемо виглядати старше", – зазначив нейробіолог.
Який вихід? Оскільки відмовитись від кави багатьом буде складно, екперт закликав разом з улюбленим напоєм пити воду, не забувати поновлювати водний баланс упродовж дня і безпосередньо після чашки улюбленого еспесо чи американо. Вода збалансує дію кофеїну на шкіру.