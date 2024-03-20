Три напої, які "крадуть" вашу молодість

Наші улюблені звички часто грають проти нас. Зокрема, напої, які ми звикли вживати ледь не щодня, можуть "красти" нашу молодість.

Роберт Лав, відомий нейробіолог, який спеціалізується на допомозі людям з хворобою Альцгеймера, розповів деталі нових наукових дослідженнях, які вивчали вплив деяких напоїв на стан шкіри людей.

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Які напої є ворогами молодості

Алкоголь, газована солодка вода і кава – напої, які, за словами експерта, зневоднюють шкіру або викликають запалення, що власне і є однією з основних причин старіння.

Зауважте. Одним з цих напоїв більшість людей насолоджується щодня. Експерт наголосив, що ці результати наукових досліджень здивували і його самого, бо він знає чимало досліджень, які вказували на користь кави.

Втім, щодо двох інших напоїв сумнівів і подиву не виникло.

Алкоголь . І попри те, що деякі дослідження доводять, що помірне вживання алкоголю, не є шкідливим для здоров'я, щодо молодості шкіри це не працює. Адже алкоголь зневоднює її і робить старішою.

. І попри те, що деякі дослідження доводять, що помірне вживання алкоголю, не є шкідливим для здоров'я, щодо молодості шкіри це не працює. Адже алкоголь зневоднює її і робить старішою. Газовані солодкі напої. Ці напої роблять нас на вигляд старішими не менше, ніж алкоголь. А "дієтичні" солодкі води насправді ще шкідливіші.

Дані щодо кави найсуперечливіші

При тому, що кава має низку переваг для здоров'я, зокрема вона корисна для мозку та кишкових бактерій, кофеїн є сечогінним засобом. Тобто, здатний зневоднювати організм.

"Кава зневоднює нас, а отже, і шкіру, тож саме через це, споживаючи каву, ми можемо виглядати старше", – зазначив нейробіолог.

Який вихід? Оскільки відмовитись від кави багатьом буде складно, екперт закликав разом з улюбленим напоєм пити воду, не забувати поновлювати водний баланс упродовж дня і безпосередньо після чашки улюбленого еспесо чи американо. Вода збалансує дію кофеїну на шкіру.