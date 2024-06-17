Надія для людей з діабетом: створили технологію, яка дозволить відмовитись від уколів

Надія – якщо не позбутися хвороби, то хоч полегшити життя, – з'являється у сотень мільйонів діабетиків, хто змушений щодня, і по кілька разів робити ін'єкції інсуліну, бо організм сам не справляється.

Чому ми змушені робити уколи

Тому що є ліки, які просто руйнуються у кишківнику, не встигаючи досягти мети. Це відбувається і з білковими препаратами, а інсулін, наприклад, – це гормон білкової природи, і він просто розщеплюються при травленні.

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Але не обов'язково одразу робити уколи, щоб речовина потрапила в кров, можна її отримати і через слизов – тобто лінгвально (під язиком). Але у роті заважає товстий шар слизу, а деякі препарати ушкоджують слизову оболонку, або просто не проникають досить глибоко і втрачають ефективність через великі молекули речовини. Тому вчені давно думають, як покращити таку доставку ліків замість уколів.

Новий спосіб доставки ліків

Тепер дослідники зробили пептиди-провідники – короткі ланцюжки амінокислот, які можуть зв'язуватися з білками й допомагати тим проникати через слизову оболонку.

А роблять вони це шляхом натиску, який створюють на поверхні слизової оболонки, просочуються через такі проходи та не залишають жодних пошкоджень. Експерименти на мишах показали, що ефективність є дивовижною: білки доставляються так само як через уколи, і водночас не виникає побічної токсичності.

У цьому дослідженні використовувалися клітинні пептиди, виготовлені з рибних побічних продуктів, щоб зробити клітини більш пористими. Це покращило проникнення інсуліну при сублінгвальному введенні (під язик).

Тести на мишах показали, що такий інсулін успішно досягав кровотоку та контролював рівень глюкози в крові так само ефективно, як і ін'єкції. Наразі дослідники працюють над ліцензуванням технології для комерційних партнерів.

А це означає, що технологія скоро дозволить не тільки в багатьох випадках перейти з уколів на краплі під язик, наприклад, тим же діабетикам або іншим людям, кому треба робити регулярні ін'єкції, але ще й підвищити ефективність препаратів, які приймають орально та знизити дозування.