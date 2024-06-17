Надежда для людей с диабетом: создали технологию, которая позволит отказаться от уколов

Надежда –если не избавиться от болезни, то хоть облегчить жизнь, –появляется у сотен миллионов диабетиков, кто вынужден ежедневно, и по несколько раз делать инъекции инсулина, потому что организм сам не справляется.

Почему мы вынуждены делать уколы

Потому что есть лекарства, которые просто разрушаются в кишечнике, не успевая достичь цели. Это происходит и с белковыми препаратами, а инсулин, например, – это гормон белковой природы, и он просто расщепляются при пищеварении.

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Но не обязательно сразу делать уколы, чтобы вещество попало в кровь, можно его получить и через слизистую – то есть лингвально (под языком). Но во рту мешает толстый слой слизи, а некоторые препараты повреждают слизистую оболочку, или просто не проникают достаточно глубоко и теряют эффективность из-за больших молекул вещества. Поэтому ученые давно думают, как улучшить такую доставку лекарств вместо уколов.

Новый способ доставки лекарств

Теперь исследователи сделали пептиды-проводники – короткие цепочки аминокислот, которые могут связываться с белками и помогать тем проникать через слизистую оболочку.

А делают они это путем нажима, который создают на поверхности слизистой оболочки, просачиваются через такие проходы и не оставляют никаких повреждений. Эксперименты на мышах показали, что эффективность является удивительной: белки доставляются так же как через уколы, и одновременно не возникает побочной токсичности.

В этом исследовании использовались клеточные пептиды, изготовленные из рыбных побочных продуктов, чтобы сделать клетки более пористыми. Это улучшило проникновение инсулина при сублингвальном введении (под язык).

Тесты на мышах показали, что такой инсулин успешно достигал кровотока и контролировал уровень глюкозы в крови так же эффективно, как и инъекции. Сейчас исследователи работают над лицензированием технологии для коммерческих партнеров.

А это означает, что технология скоро позволит не только во многих случаях перейти с уколов на капли под язык, например, тем же диабетикам или другим людям, кому надо делать регулярные инъекции, но еще и повысить эффективность препаратов, которые принимают орально и снизить дозировку.