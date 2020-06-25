Львівщина очолила антирейтинг в Україні з найбільшою кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусу. Станом на 25 червня у Львівській області підтвердили 4 627 випадків інфікування.

Статистика коронавірусу на Львівщині

За минулу добу коронавірус виявили ще у 204 осіб, вчора кількість була 203 людей. Про це пише пресслужба ЛМР у телеграмі "Львів vs коронавірус".

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На Львівщині підтверджено 123 летальних випадки, 3 з них – за минулу добу. З позитивних новин – 712 осіб одужали.

За минулу добу лабораторні центри провели 800 ПЛР-тестів, з яких 630 – це з нових проб, відтак, 204 – позитивні результати, а з нових – 129.

Серед нових хворих – 51 мешканець Львова.

Станом на 25 червня в Україні підтвердили 40 008 випадків інфікування, 17 158 осіб одужали, однак 1067 – померли.

Які недоліки на Львівщині виявив Степанов

Голова МОЗ Максим Степанов навідався на Львівщину з робочим візитом, аби з'ясувати причини різкого сплеску захворюваності, а саме:

Велика черга на тестування. Інколи пацієнти очікували на результати по 7-10 днів.

Повільно проходять епідеміологічні розслідування, а особливо по медпрацівниках. З 268 розпочатих епідеміологічних розслідувань завершено тільки 3.

Погана забезпеченість лікарськими засобами

Нехтування індивідуальними засобами в громадських місцях, зокрема в транспорті.

Заява Садового про львівські лікарні

Днями раніше мер міста Андрій Садовий заявив, що не треба поділяти лікарні на ті, які "лікують" і "не лікують" коронавірус і навів приклади.

Я наполягаю на тому, що не варто розділяти лікарні за принципом "лікує/не лікує COVID-19",

– пояснив Садовий.

Мер навів приклад лікарні швидкої допомоги. Від початку епідемії вона не була визначена як опорна, проте там приймають ургентних хворих.

"Наприклад, в пацієнта інфаркт, але в ході діагностування з’ясовується, що він хворіє на коронавірус. Згідно з протоколом пацієнта мали б направити до інфекційної лікарні. Але там немає можливості лікувати інфаркти. Як тоді бути? Звичайно, хворий залишиться у лікарні швидкої допомоги", – написав Андрій Садовий.

Політик наголосив, що лікарі наражаються на небезпеку, а навантаження на медичну систему зростає.

Тому не можна ділити медпрацівників. Кожну лікарню в Україні треба фінансувати і підтримувати як таку, яка лікує COVID-19,

– зазначив мер.

Пояснення Садового про велику кількість хворих

Мер міста Андрій Садовий пояснив, що найвища кількість нових хворих пояснюється рекордною кількістю проведених ПЛР-досліджень

Також він зазначив, що, аналізуючи ситуацію у світі, всюди, де є послаблення карантину, бувають спалахи захворюваності.

"Якщо рівень захворюваності буде понад 23%, то ми будемо бити в набат. Наразі це є 19%. І от така межа: 11%, 12%, 15%, 19% – тримається впродовж останніх 2 тижнів", – розповів Садовий.

Мер міста додав, що львів'яни почали погано дотримуватись карантинних обмежень. За його словами, у зв'язку з цим цілком прогнозовано, що кількість нових хворих буде збільшуватись.

Що кажуть в облдержадміністрації

Крім того, заступник голови Львівської облдержадміністрації Тарас Грень в ефірі 24 каналу ствердив, що він не повністю пов'язує стрибок хворих на Львівщині зі збільшенням кількості тестування. На його думку, це пов'язано зі складною епідеміологічною ситуацією. Тим паче, люди втомились від карантину і не завжди дотримуються його.

"До того ж, сьогодні всі тестування проводять не по черзі, а в так званому онлайн-режимі. Як наслідок – збільшення кількості хворих. І останнє, наші лабораторні центри залучили більше потужностей і справді проводять більше тестувань", – зазначив Грень.

Що про ситуацію кажуть у МОЗ

Обмежувальні протиепідеміологічні заходи в Україні тепер застосовуються не для цілої області. Регіональні комісії самотужки можуть приймати рішення про закриття окремих міст чи сфер діяльності у них. Під час брифінгу МОЗ 18 червня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко навів приклад із ситуацією, яка відбувається на Львівщині.

Львівська область по показнику інцидентність сьогодні перевищує допустимий в Україні 12 на 100 тисяч населення. Аналіз показує, що перевищення відбувається виключно через місто Львів. Водночас, Трускавець міг би відкритись і розпочинати роботу, бо там ситуація краща,

– розповів він.

Тепер на рівні регіональної комісії можна розбити область на кілька кластерів і вживати заходи на місцях.

Натомість Степанов повідомив, що відтепер на Львівщині робитимуть додаткових 300 тестів на добу, аби ретельніше промоніторити ситуацію та уникнути черг. Також він додав, що сьогодні МОЗ вивчає питання забезпечення ліками медзакладів та їхньої готовності до можливої другої хвилі коронавірусу