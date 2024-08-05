Як м'ясо на грилі може підвищувати ризик раку і чим ще шкідливі страви з вогню

Приготування їжі на грилі асоціюється у багатьох людей із літом та сезоном барбекю. Та цей тип приготування може бути не найкращим варіантом для вашого здоров'я.

Дослідження підтвердили, що під час приготування м'яса при високій температурі чи на відкритому вогні, можуть утворюватись шкідливі хімічні речовини.

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Серед них – гетероциклічні аміни (ГЦА) і поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), саме ці речовини пов'язують з ризиком серйозних захворювань.

. ГЦА і ПАВ є потенційними канцерогенами (можуть підвищити ризик розвитку раку.

Водночас експерти наголошують, що хоч зв'язок і доведений, це не обов'язково означає, що приготування їжі на вогні час від часу шкодить вашому здоров'ю.

Наскільки шкіливо смажити м'ясо на грилі

Ці шкідливі хімічні речовини, які пов'язують з приготуванням на грилі, утворюються коли ми готуємо м'ясо, зокрема яловичину, свинину, рибу чи курятину при дуже високих температурах або на відкритому вогні.

"Утворення ГЦА збільшується при вищих температурах і тривалому часі приготування", – ідеться у статті.

Як утворюються шкідливі речини під час приготування на грилі ГЦА утворюється в результаті реакцій у самому м'ясі, а ПАВ виникає дещо по-іншому: коли жир і сік з м'яса потрапляють на відкрите полум'я, вони утворюють дим, який потім осідає у вигляді ПАВ на поверхні м'яса. ПАВ є також і в сигаретному димі та вихлопних газах автомобілів.

Вплив на здоров'я

Експерти пояснили, що коли людина споживає ці хімічні речовини, її організм може метаболізувати їх в сполуки, які можуть пошкодити ДНК, а це своєю чергою становить ризики розвитку онкозахворювань.

Найвищі рівні ГЦА і ПАВ містяться в м'ясі, смаженому на грилі, але інші продукти, як от овочі, хліб і навіть смажений зефір, також можуть утворювати ПАВ, адже вони теж обвуглюються та піддаються впливу диму.

При цьому вирішальними можуть стати і інші фактори, як от генетика: деякі люди можуть мати генетичні фактори щодо того, як їх організм переробляє та детоксикує ГЦА та ПАВ.

Чутливішими до впливу хімікатів також є люди з ослабленою імунною системою, та люди з хронічними захворюваннями; літні люди та ті, хто має загалом хаотичне, незбалансоване харчування.

Крім того, "погіршувати" репутацію методу приготування на грилі може той факт, що зазвичай люди обирають для барбекю – м'ясо.