Как мясо на гриле может повышать риск рака и чем еще вредны блюда с огня

Приготовление пищи на гриле ассоциируется у многих людей с летом и сезоном барбекю. Но этот тип приготовления может быть не лучшим вариантом для вашего здоровья.

Исследования подтвердили, что во время приготовления мяса при высокой температуре или на открытом огне, могут образовываться вредные химические вещества.

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Среди них – гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), именно эти вещества связывают с риском серьезных заболеваний.

. ГЦА и ПАУ являются потенциальными канцерогенами (могут повысить риск развития рака.

В то же время эксперты отмечают, что хоть связь и доказана, это не обязательно означает, что приготовление пищи на огне время от времени вредит вашему здоровью.

Насколько вредно жарить мясо на гриле

Эти вредные химические вещества, которые связывают с приготовлением на гриле, образуются когда мы готовим мясо, в частности говядину, свинину, рыбу или курятину при очень высоких температурах или на открытом огне.

"Образование ГЦА увеличивается при высоких температурах и длительном времени приготовления", – говорится в статье.

Как образуются вредные вещества во время приготовления на гриле ГЦА образуется в результате реакций в самом мясе, а ПАУ возникает несколько по-другому: когда жир и сок из мяса попадают на открытое пламя, они образуют дым, который затем оседает в виде ПАУ на поверхности мяса. ПАУ есть также и в сигаретном дыме и выхлопных газах автомобилей.

Влияние на здоровье

Эксперты объяснили, что когда человек потребляет эти химические вещества, ее организм может метаболизировать их в соединения, которые могут повредить ДНК, а это в свою очередь составляет риски развития онкозаболеваний.

Самые высокие уровни ГЦА и ПАУ содержатся в мясе, жареном на гриле, но другие продукты, такие как овощи, хлеб и даже жареный зефир, также могут образовывать ПАУ, ведь они тоже обугливаются и подвергаются воздействию дыма.

При этом решающими могут стать и другие факторы, такие как генетика: некоторые люди могут иметь генетические факторы относительно того, как их организм перерабатывает и детоксицирует ГЦА и ПАУ.

Более чувствительными к воздействию химикатов также люди с ослабленной иммунной системой, и люди с хроническими заболеваниями; пожилые люди и те, кто имеет в целом хаотичное, несбалансированное питание.

Кроме того, "ухудшать" репутацию метода приготовления на гриле может тот факт, что обычно люди выбирают для барбекю – мясо.