Мурахи можуть розпізнавати онкологію за запахом

Французькі дослідники переконалися, що нюху мурах достатньо, щоб відрізнити мишей з людською злоякісною пухлиною від здорових тварин.

Проблема діагностики раку

Усі живі клітини у процесі життєдіяльності виробляють невелику кількість низькомолекулярних летких органічних сполук (ЛОС), причому їхній набір залежить від типу клітини. З організму вони виводяться з повітрям, яке видихається, а також присутні в поті, слині, сечі і калі.

Також на тему: Як манікюр може викликати рак

Вже півстоліття ведуться спроби задіяти це у діагностиці захворювань. Найбільший інтерес має виявлення злоякісних новоутворень, оскільки їх вкрай важливо визначити на ранніх стадіях, а існуючі методи складні і дороги, що ускладнює скринінг. Для діагностики запаху намагаються застосовувати як інструментальні методики, так і нюх тварин.

Діагностика раку з допомогою комах

У новому дослідженні вчені використали поширених бурих лісових мурах. Ці комахи мають розвинений нюх і здатні швидко вивчати і запам'ятовувати запахи.

У новому експерименті дослідники прищепили шести мишам людські ракові клітини. Ще шість тварин увійшли до контрольної групи. Після цього у всіх тварин зібрали сечу, помістивши їх на три години в індивідуальні вольєри.

Далі, використовуючи винагороду, мурах навчили розрізняти запах сечі здорових мишей та мишей з пухлиною. З'ясувалося, що комахи можуть з неймовірною точністю визначати наявність пухлини. Для точного результату необхідно мінімум 24 мурахи.

Автори роботи вважають, що в майбутньому комах можна буде використовувати як біологічні детектори злоякісних новоутворень. Однак для цього необхідні подальші експерименти з різними видами раку.