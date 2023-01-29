Муравьи могут распознавать онкологию по запаху

Французские исследователи убедились, что обоняния муравьев достаточно, чтобы отличить мышей с человеческой злокачественной опухолью от здоровых животных.

Проблема диагностики рака

Все живые клеточки в процессе жизнедеятельности создают маленькое количество низкомолекулярных летучих органических соединений (ЛОС), причем их набор зависит от типа клеточки. Из организма они выводятся с выдыхаемым воздухом, а также присутствуют в поте, слюне, моче и кале.

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Уже полвека ведутся попытки задействовать это в диагностике заболеваний. Наибольший интерес имеет выявление злокачественных новообразований, поскольку их крайне важно определить на ранних стадиях, а существующие методы сложны и усложняет скрининг дороги. Для диагностики запаха пытаются применять как инструментальные методики, так и обоняние животных.

Диагностика рака с помощью насекомых

В новом исследовании ученые использовали распространенные бурые лесные стены. Эти насекомые обладают развитым обонянием и способны быстро изучать и запоминать запахи.

В новом эксперименте исследователи привили шести мышам человеческие раковые клетки. Еще шесть животных вошли в контрольную группу. После этого у всех животных собрали мочу, поместив их на три часа в индивидуальные вольеры.

Далее, используя вознаграждение, муравьи научили различать запах мочи здоровых мышей и мышей с опухолью. Выяснилось, что насекомые могут с невероятной точностью определять наличие опухоли. Для точного результата необходимо минимум 24 муравья.

Авторы работы считают, что в будущем насекомых можно будет использовать в качестве биологических детекторов злокачественных новообразований. Однако для этого необходимы дальнейшие эксперименты с разными видами рака.