Чи можна завагітніти після орального сексу

Ні, не можна. Завагітніти при оральному сексі не можливо. Оральний секс передбачає контакт з ротом і статевими органами або анусом і у цьому випадку неможливе проникнення сперми до вагіни.

До того ж слина пригнічує рухливість сперматозоїдів, але невідомо, як довго вони можуть зберігатися у ній живими. Після сім'явипорскування поза тіло жінки сперма живе недовго. На шкірі та предметах сперматозоїди можуть залишатися активними до висихання еякуляту.

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Чи можна завагітніти під час орального сексу

Для вагітності сперматозоїд має дістатися до яйця в жіночій репродуктивній системі, що відбувається через статевий акт з проникнення або інші форми прямого фізичного контакту між спермою та вагіною. Отже, оральний секс зазвичай не веде до вагітності.

Але невелика ймовірність завагітніти після мінету все ж існує, якщо сперма з губ або рук потрапляє у статеві шляхи жінки. Також партнерка може випадково перенести сперму у піхву на власних пальцях при самостимуляції, ко

Крім того, під час орального сексу можуть передаватись статеві інфекції. Тому важливо використовувати захисні засоби, такі як презервативи або засоби для орального захисту, під час мінету або кунілінгусу.