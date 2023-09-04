Зручно, але наскільки безпечно: чи можна постійно носити крокси

"Кроки" – це популярна марка взуття, яка може здатися дуже зручною. Завдяки вільному мису крокси не стискають пальці, як більшість сучасного взуття. Але вони не фіксують п'яту та стопу в цілому, що може призвести до дискомфортних відчуттів при частому носінні.

Щоб уникнути проблем зі стопою, таких як вальгусна деформація, плоскостопість, вростання нігтів або поява стрижневих мозолів, важливо правильно підбирати взуття.

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Пальці мають почуватися вільно. Зверніть увагу на те, щоб найдовший палець не впирався і тим більше не підгинався у взутті. У деяких людей другий палець довший за перший, іноді другий і третій однакового розміру. Тому важливо підбирати розмір взуття, ґрунтуючись на довжині своєї стопи, щоб у черевики влазив кожен палець.

П'ята не має ковзати, у цьому можуть допомогти тверді задники. Вони захистять п'яту, область ахіллового сухожилля і частину великогомілкової кістки, забезпечать підтримку всієї стопи. Від ковзання вбережуть шнурки чи застібки. Також необхідно підбирати взуття за погодою, щоб нога не мерзла і не потіла.

Переваги та недоліки кроксів

Сьогодні чимало людей думають, що правильне взуття – це крокси. Інші носять їх просто тому, що зручно. А виробники кроксів стверджують, що їхнє взуття має ортопедичні властивості, відмінно підходить для людей, які страждають на захворювання суглобів, а також дозволяє ногам відпочити і відновитися в перервах між спортивними тренуваннями.

Переваги кроксів:

широкий мис не стискає пальці ніг;

просто доглядати;

можна носити зі шкарпетками та без;

доступна ціна;

модно.

Недоліки кроксів:

немає підтримки п'яти, тому нога може ковзати;

немає підтримки склепіння стопи;

у кроксах складно використовувати ортопедичні устілки, що погано для людей, яким вони рекомендовані до повсякденного носіння;

через дірочки в кроксах може скластися враження, що в них вільно циркулює повітря і нога "дихає", але це не так. Їх роблять із пластику, а значить, ноги можуть пітніти, що здатне призвести до подразнення, утворення мозолів, зайвого потовиділення.

Підсумовуючи, можна сказати, що в кроксах зручно вийти в город або сад, можна дійти до магазину, тому не варто позбавлятися улюбленого взуття. Але й використовувати крокси для довгих прогулянок чи занять спортом не можна, тому що вони не сильно відрізняються від шльопанців, не виконують ортопедичних функцій і неправильне використання може призвести до травми.