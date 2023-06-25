Чи справді часта мастурбація небезпечна для чоловіків

Зазвичай чоловіки мастурбують заради задоволення і найчастіше це призводить до оргазму. Чи може це бути небезпечним, якщо це робити щодня?

Мастурбація – частина здорового сексуального життя. Для багатьох першим сексуальним досвідом стає саме вона, а не контакт із партнером. Хоча люди можуть соромитися говорити про мастурбацію, але тут немає нічого поганого і провину відчувати нема за що. Це роблять люди різного віку та переконань. Загалом, мастурбувати нормально, навіть якщо це відбувається часто.

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Наскільки часто можна мастурбувати

Деякі люди мастурбують кожен день або частіше, ніж один раз на день, а хтось робить це один раз на місяць або один раз на рік. Мастурбувати навіть кілька разів на день абсолютно безпечно, незалежно від того, чи трапився оргазм, чи ні. Є лише одне але: якщо мастурбувати занадто часто, можуть боліти геніталії, але це зазвичай швидко минає.

Попри міфи про шкоду частої мастурбації, вона має шкідливого фізичного чи емоційного впливу, навіть якщо ви робите це часто. Навпаки, мастурбація має багато переваг для фізичного та психічного здоров'я, наприклад, може допомогти впоратися зі стресом і почуватися добре.

Мастурбація допомагає почуватись краще

Мастурбація, по суті, найбезпечніший секс з усіх. Вам не потрібно турбуватися про зараження інфекцій, які передаються статевим шляхом. Коли ви мастурбуєте з партнером, ризик передачі або зараження ІПСШ невеликий, якщо, звичайно, ви уникаєте попадання сперми в тіло вашого партнера.

Якщо ви відчуваєте, що мастурбація впливає на ваше соціальне життя, перешкоджає сексу в стосунках або шкодить вашим геніталіям, – зверніться до уролога або сексолога.

Іноді через агресивну мастурбацію або, коли чоловік насильно згинає статевий член, щоб припинити ерекцію, можна зламати член. І тут потрібно негайно звернутися до хірурга.

І пам'ятайте, що не всім подобається мастурбувати і немає причин робити це, якщо ви цього не хочете. Так само як і продовжувати вірити в міф про те, що вона може нашкодити.