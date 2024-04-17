Чи можна дитину заразити карієсом

Ні, не можна. Карієс – це руйнування емалі зуба, а чи не інфекційне захворювання. Він розвивається, якщо в роті накопичуються бактерії через неправильний доглядає за порожниною рота.

Чому виникає карієс

У роті багато бактерій, які утворюють на зубах плівку – зубний наліт. Коли людина їсть тістечка або п'є солодке, бактерії зубного нальоту перетворюють вуглеводи на необхідну їм енергію та одночасно виробляють кислоту.

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Якщо людина неправильно чистить зуби та погано доглядає за порожниною рота, кислота руйнує поверхню зуба, і в результаті на емалі утворюються порожнини, або дірки. Як тільки в емалі утворилися порожнини, зубний наліт та бактерії досягають м'якшого дентину. Якщо карієс не лікувати, то бактерії потраплять у пульпу – м'який центр зуба, що містить нерви та кровоносні судини. На цьому етапі бактерії діють на нерви зуба, і він починає боліти.

Фактори ризику карієсу у дорослих та дітей.

Годування дітей перед сном. Коли дитині перед сном дають пляшечку з молоком, сумішшю, соком чи іншими рідинами із цукром. Вони залишаються на зубах протягом кількох годин, поки дитина спить, та живлять бактерії. У результаті розвивається так званий карієс від дитячої пляшечки.

Розташування зуба. Карієс частіше виникає на задніх зубах. Там багато канавок, ямок та тріщин, які можуть збирати частинки їжі. В результаті задні зуби важче утримувати в чистоті.

Продукти та напої, які сприяють росту бактерій. Наприклад, молоко, морозиво, мед, цукор, солодкі напої, сухофрукти, тістечка, печиво, льодяники та м'ятні цукерки, сухі пластівці та чипси.

Часті перекуси. Коли людина постійно перекушує чи п'є солодкі напої, бактерії у роті виробляють більше кислоти, яка руйнує зуби.

Поганий догляд за зубами. Якщо не чистити зуби після їди, то швидко утворюється зубний напій. І можуть розпочатися перші стадії карієсу.

Брак фтору. Фтор допомагає запобігти карієсу. І навіть може звернути назад ранні стадії ушкодження зубів.

Щоб знизити ризик карієсу, потрібно їсти менше солодкого, чистити зуби мінімум двічі на день зубною постою, яка містить фтор, і використовувати зубну нитку хоча б раз на день, а краще після кожного їди. Також потрібно регулярно відвідувати стоматолога.