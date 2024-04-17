Можно ли ребенка заразить кариесом

Нет, нельзя. Кариес – это разрушение эмали зуба, а не инфекционное заболевание. Он развивается, если во рту накапливаются бактерии из-за неправильного ухаживающего за полостью рта.

Почему возникает кариес

Во рту много бактерий, которые образуют на зубах пленку – зубной налет. Когда человек ест пирожные или пьет сладкое, бактерии зубного налета превращают углеводы в необходимую им энергию и одновременно вырабатывают кислоту.

Также на тему Почему возникает неприятный запах изо рта: 6 основных причин

Если человек неправильно чистит зубы и плохо ухаживает за полостью рта, кислота разрушает поверхность зуба, и в результате на эмали образуются полости, или дырки. Как только в эмали образовались полости, зубной налет и бактерии достигают более мягкого дентина. Если кариес не лечить, то бактерии попадут в пульпу – мягкий центр зуба, содержащий нервы и кровеносные сосуды. На этом этапе бактерии действуют на нервы зуба, и он начинает болеть.

Факторы риска кариеса у взрослых и детей.

Кормление детей перед сном. Когда ребенку перед сном дают бутылочку с молоком, смесью, соком или другими жидкостями с сахаром. Они остаются на зубах в течение нескольких часов, пока ребенок спит, и питают бактерии. В результате развивается так называемый кариес от детской бутылочки.

Расположение зуба. Кариес чаще возникает на задних зубах. Там много канавок, ямок и трещин, которые могут собирать частички пищи. В результате задние зубы труднее содержать в чистоте.

Продукты и напитки, которые способствуют росту бактерий. Например, молоко, мороженое, мед, сахар, сладкие напитки, сухофрукты, пирожные, печенье, леденцы и мятные конфеты, сухие хлопья и чипсы.

Частые перекусы. Когда человек постоянно перекусывает или пьет сладкие напитки, бактерии во рту вырабатывают больше кислоты, которая разрушает зубы.

Плохой уход за зубами. Если не чистить зубы после еды, то быстро образуется зубной напиток. И могут начаться первые стадии кариеса.

Нехватка фтора. Фтор помогает предотвратить кариес. И даже может обратить вспять ранние стадии повреждения зубов.

Чтобы снизить риск кариеса, нужно есть меньше сладкого, чистить зубы минимум дважды в день зубной постой, которая содержит фтор, и использовать зубную нить хотя бы раз в день, а лучше после каждого приема пищи. Также нужно регулярно посещать стоматолога.