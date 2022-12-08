Шо має бути в домашній аптечці під час війни: перелік від МОЗ

Під час війни, постійних обстрілів та відключень електроенергії важливість домашньої аптечки важко переоцінити. Вона може врятувати ваше життя.

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що правильно зібрана аптечка дозволить почуватися впевнено у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров’ям.

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Збираючи домашню аптечку, зважайте на свій стан здоров’я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам’ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка і її наповнення, а вміння правильно ним користуватися,

– повідомили у відомстві.

Що має бути в домашній аптечці під час війни

еластичні бинти;

безпечні шпильки;

стерильні рукавички;

пінцет;

ножиці;

неспиртові серветки;

термометр;

пластири, зокрема для очей;

стерильні бинти;

трикутні (косинкові) пов’язки;

антисептичний засіб (хлоргексидин, 70-відсотковий спирт);

знеболювальні та жарознижувальні (парацетомол, ібупрофен);

розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти;

крем від алергії з діючою речовиною діфенгідрамін або таблетки з лоратадином, цетиризином тощо;

стерильний фізросчин для промивання ран;

краплі для промивання очей;

якісний турнікет для зупинки кровотеч (джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить).

"Зауважте: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія – не для домашньої аптечки", – наголосили у МОЗ.

Якщо хтось в сім'ї має хронічні захворювання також в аптечці мають бути ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. В аптечку краще покласти щонайменше двотижневий, а краще – місячний запас таких ліків.