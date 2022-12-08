Что должно быть в домашней аптечке во время войны: перечень от Минздрава
Источник:Минздрав Украины
Во время войны, постоянных обстрелов и отключений электроэнергии, важность домашней аптечки трудно переоценить. Она может спасти вашу жизнь.
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что правильно собранная аптечка позволит чувствовать себя уверенно в случае возникновения непредсказуемых ситуаций со здоровьем.
Также на тему: Доступный препарат против заболевания печени оказался эффективным против коронавируса
Собирая домашнюю аптечку, учитывайте свое состояние здоровья. При необходимости посоветуйтесь с лечащим врачом. Помните, что в конце концов в критических ситуациях спасает не аптечка и ее наполнение, а умение правильно им пользоваться.
– сообщили в ведомстве.
Что должно быть в домашней аптечке во время войны
- эластичные бинты;
- безопасные шпильки;
- стерильные перчатки;
- пинцет;
- ножницы;
- неспиртовые салфетки;
- термометр;
- пластыри, в частности для глаз;
- стерильные бинты;
- треугольные (косыночные) повязки;
- антисептическое средство (хлоргексидин, 70-процентный спирт);
- обезболивающие и жаропонижающие (парацетомол, ибупрофен);
- раствор для восстановления водно-солевого баланса при отравлении и сорбенте;
- крем от аллергии с действующим веществом дифенгидрамина или таблетки с лоратадином, цетиризином и т.п.;
- стерильный физраствор для промывания ран;
- капли для промывания глаз;
- качественный турникет для остановки кровотечений (жгут для забора венозной крови в лаборатории не подходит).
"Заметьте: антибиотики, гормональные препараты, препараты с дифенгидрамином или метамизолом натрия – не для домашней аптечки", – отметили в Минздраве.
Если кто-то в семье имеет хронические заболевания также в аптечке должно быть лекарство, которое они принимают регулярно. Например, для понижения давления. В аптечку лучше положить по меньшей мере двухнедельный, а лучше – месячный запас такого лекарства.