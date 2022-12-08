Что должно быть в домашней аптечке во время войны: перечень от Минздрава

Во время войны, постоянных обстрелов и отключений электроэнергии, важность домашней аптечки трудно переоценить. Она может спасти вашу жизнь.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что правильно собранная аптечка позволит чувствовать себя уверенно в случае возникновения непредсказуемых ситуаций со здоровьем.

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Собирая домашнюю аптечку, учитывайте свое состояние здоровья. При необходимости посоветуйтесь с лечащим врачом. Помните, что в конце концов в критических ситуациях спасает не аптечка и ее наполнение, а умение правильно им пользоваться.

– сообщили в ведомстве.

Что должно быть в домашней аптечке во время войны

эластичные бинты;

безопасные шпильки;

стерильные перчатки;

пинцет;

ножницы;

неспиртовые салфетки;

термометр;

пластыри, в частности для глаз;

стерильные бинты;

треугольные (косыночные) повязки;

антисептическое средство (хлоргексидин, 70-процентный спирт);

обезболивающие и жаропонижающие (парацетомол, ибупрофен);

раствор для восстановления водно-солевого баланса при отравлении и сорбенте;

крем от аллергии с действующим веществом дифенгидрамина или таблетки с лоратадином, цетиризином и т.п.;

стерильный физраствор для промывания ран;

капли для промывания глаз;

качественный турникет для остановки кровотечений (жгут для забора венозной крови в лаборатории не подходит).

"Заметьте: антибиотики, гормональные препараты, препараты с дифенгидрамином или метамизолом натрия – не для домашней аптечки", – отметили в Минздраве.

Если кто-то в семье имеет хронические заболевания также в аптечке должно быть лекарство, которое они принимают регулярно. Например, для понижения давления. В аптечку лучше положить по меньшей мере двухнедельный, а лучше – месячный запас такого лекарства.