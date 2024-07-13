Назвали препарат, який ефективніший для схуднення, ніж популярний Ozempic

Препарат Mounjaro американської фармацевтичної компанії Eli Lilly ефективніший при схудненні, ніж популярний Ozempic від Novo Nordisk.

Деталі дослідження

Висновки опублікували в журналі JAMA Internal Medicine. Учені проаналізували вплив цих двох ін'єкційних препаратів на втрату ваги понад 18 тисяч людей в період з травня 2022-го по вересень 2023 року.

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Середній вік учасників, які до слова, усі були американцями, становив 52 роки. Більшість з них були жінками, а їхня середня вага становила 110 кілограмів. 52% учасників мала діабет 2-го типу.

Більшість з них, які приймали препарати Ozempic та Mounjaro, через рік від початку дослідження втратили не менш як 5% ваги. Втім, учаники групи, яка використовувала препарат від Eli Lilly, відзначали більшу ймовірність скинути кілограми, а їхнє схуднення виявилось більш суттєвим.

Майже 82% групи Mounjaro втратили від 5% загальної ваги, у той час коли група Ozempic – 67%. Також серед людей, які використовувати Mounjaro, більше учасників втратили понад 10% загальної маси тіла (62% проти 37% – для Ozempic),

– ідеться у дослідженні.

Перспективи препарату Mounjaro

Попередньо учені уже фіксували результати, які вказували на вищу ефективність Mounjaro щодо втрати понад 15% ваги: в групі Mounjaro – 42%, а в Ozempic – лише 18%.

Як щодо побічних реакцій

. Загалом за рік спостережень учасники, які приймали Mounjaro, в середньому схудли на 7% більше, ніж учасники, які використовували Ozempic.

Науковці відзначили, що вища ефективність препарату у зменшенні ваги ніяк не корелювала із частотою побічних ефектів для групи Mounjaro, порівняно з Ozempic.

У ході дослідження було встановлено, що основними побічними ефектими для препаратів класу GLP-1 є розлад шлунка, запаморочення та дещо підвищений пульс

У рідкісних випадках препарати для схуднення можуть стати причиною кишкової непрохідності та панкреатиту. Натомість вони можуть знизити ризик серцевих нападів та інсультів.