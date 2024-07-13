Назвали препарат, который эффективнее для похудения, чем популярный Ozempic

Препарат Mounjaro американской фармацевтической компании Eli Lilly более эффективен при похудении, чем популярный Ozempic от Novo Nordisk.

Детали исследования

Выводы опубликовали в журнале JAMA Internal Medicine. Ученые проанализировали влияние этих двух инъекционных препаратов на потерю веса более 18 тысяч человек в период с мая 2022-го по сентябрь 2023 года.

Смотрите также Неочевидные эффекты яблочного уксуса: поможет ли похудеть и снизить уровень сахара

Средний возраст участников, которые к слову, все были американцами, составлял 52 года. Большинство из них были женщинами, а их средний вес составлял 110 килограммов. 52% участников имела диабет 2-го типа.

Большинство из них, которые принимали препараты Ozempic и Mounjaro, через год от начала исследования потеряли не менее 5% веса. Впрочем, участники группы, которая использовала препарат от Eli Lilly, отмечали большую вероятность сбросить килограммы, а их похудение оказалось более существенным.

Почти 82% группы Mounjaro потеряли от 5% общего веса, в то время как группа Ozempic – 67%. Также среди людей, которые использовать Mounjaro, больше участников потеряли более 10% общей массы тела (62% против 37% – для Ozempic),

– говорится в исследовании.

Перспективы препарата Mounjaro

Предварительно ученые уже фиксировали результаты, которые указывали на высокую эффективность Mounjaro по потере более 15% веса: в группе Mounjaro – 42%, а в Ozempic – только 18%.

Как насчет побочных реакций

. Всего за год наблюдений участники, которые принимали Mounjaro, в среднем похудели на 7% больше, чем участники, которые использовали Ozempic.

Ученые отметили, что высокая эффективность препарата в уменьшении веса никак не коррелировала с частотой побочных эффектов для группы Mounjaro, по сравнению с Ozempic.

В ходе исследования было установлено, что основными побочными эффектами для препаратов класса GLP-1 является расстройство желудка, головокружение и несколько повышенный пульс

В редких случаях препараты для похудения могут стать причиной кишечной непроходимости и панкреатита. Зато они могут снизить риск сердечных приступов и инсультов.