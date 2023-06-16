Як відстежують інфекційну ситуацію після підриву Каховської ГЕС та що робити громадянам

Після підриву росіянами Каховської ГЕС на затоплених українських територіях виник підвищений ризик зараження небезпечними інфекціями. Разом з VoxCheck пояснюємо, як цьому протидіє влада, та що мають робити громадяни.

В Херсонській, Миколаївській та Одеській областях сформували 38 точок моніторингу річкової та морської води після підриву росіянами Каховської ГЕС.

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Також визначили три лікарні на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, які стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я. В у цих медзакладах розгорнули додаткові інфекційні ліжка та завезли усі необхідні ліки.

Втім наразі в Україні не зареєстровано жодного випаду чи підозри на холеру, заявляють у МОЗ. Попри те, що під час війни існує ризик поширення холери, оскільки люди у зоні бойових дій змушені жити без належних санітарних умов.

Холера — гостра інфекція, яка виникає внаслідок вживання їжі або води, що містять забруднену бактерію. Здебільшого симптоми холери з’являються від 12 годин до 5 діб після споживання зараженої їжі чи води. Більшість людей, що захворіли на холеру не мають ніяких симптомів або ж якщо вони і є, то у легкій або помірній формі. Утім, трапляються випадки розвитку гострої водянистої діареї.

Важливо! Не панікуйте та не довіряйте сумнівним постам з соцмереж. Після російського терористичного акту на Каховській ГЕС, масово почали з’являтися пости про спалахи холери. Втім аналітики VoxCheck виявили, що дописи з ідентичним текстом про нібито попередження головної лікарки поширювали ще у червні 2022 року.

Міста теж вказували різні: Київ, Одеса, Запоріжжя, Херсон. Хвилю фейків про спалах холери зафіксували і у російських медіа: тільки там писали про загрозу не українським, а вже російським містам. Слідкуйте за здоров’ям та довіряйте перевіреним джерелам.