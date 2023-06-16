Как отслеживают инфекционную ситуацию после подрыва Каховской ГЭС и что делать гражданам

После взрыва россиянами Каховской ГЭС на затопленных украинских территориях возник повышенный риск заражения опасными инфекциями. Вместе с VoxCheck объясняем, как этому противодействуют власти и что должны делать граждане.

В Херсонской, Николаевской и Одесской областях сформировали 38 точек мониторинга речной и морской воды после взрыва россиянами Каховской ГЭС.

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Также определили три больницы в Херсонской, Николаевской и Днепропетровщине, которые станут хабами в случае потенциальных вспышек инфекционных болезней, сообщают в Министерстве здравоохранения В этих медучреждениях развернули дополнительные инфекционные койки и завезли все необходимые лекарства.

Впрочем, пока в Украине не зарегистрировано ни одного выпада или подозрения на холеру, заявляют в Минздраве. Несмотря на то, что в войну существует риск распространения холеры, поскольку люди в зоне боевых действий вынуждены жить без надлежащих санитарных условий.

Холера – острая инфекция, возникающая вследствие употребления пищи или воды, содержащих загрязненную бактерию. В большинстве своем симптомы холеры появляются от 12 часов до 5 суток после потребления зараженной пищи или воды. Большинство заболевших холерой не имеют никаких симптомов или если они и есть, то в легкой или умеренной форме. Впрочем, встречаются случаи развития острой водянистой диареи.

Важно! Не паникуйте и не доверяйте сомнительным постам из соцсетей. После российского террористического акта на Каховской ГЭС массово начали появляться посты о вспышках холеры. Впрочем, аналитики VoxCheck обнаружили, что сообщения с идентичным текстом о якобы предупреждении главврача распространяли еще в июне 2022 года.

Города тоже указывали разные: Киев, Одесса, Запорожье, Херсон. Волну фейков о вспышке холеры зафиксировали и в российских медиа: только там писали об угрозе не украинским, а уже российским городам. Следите за здоровьем и доверяйте проверенным источникам.