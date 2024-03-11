Мобілізація в Україні: хвороби нервової системи, з якими не беруть до війська
В Україні наразі усі військовозобов'язані чоловіки, яких медичні комісії визнали придатними до служби та які не мають відстрочок, можуть бути призваними до лав ЗСУ. При цьому є категорії громадян, яких можуть не допустити до служби через певні захворювання.
Зокрема, мова про хвороби нервової системи. Розповідаємо детальніше про те, які саме хвороби нервової системи є підставою для визнання непридатним до служби.
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Хвороби нервової системи
Українське законодавство визначає перелік хвороб, які можуть бути підставою для тимчасової відстрочки військовозобов'язаних від служби або ж визнання їх непридатними як у мирний, так і у воєнний час.
Хвороби нервової системи можуть стати причиною повної непридатності до військової служби у разі:
- Швидкопрогресуючих запальних захворювань центральної нервової системи (ЦНС). Це – менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, абсцеси внутрішньочерепнbй і внутрішньохребтовий тощо.
- Швидкопрогресуючих системних атрофій з важкими порушеннями функцій, церебрального паралічу, як от хвороба Паркінсона, розсіяний склероз.
- Епілепсії у випадку частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.
- Швидкопрогресуючих хвороб периферичної нервової системи, які спричиняють ураження нервів, порушення іннервації та виникнення болю. Серед них нейропатії, міастенії, міопатії, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші.
- Розладів вегетативної нервової системи зі значними порушеннями її функцій (такі як синдром Бредбері-Еглстона, сімейна дизавтономія Райлі-Дея, багатосистемна дегенерація, нейрогенна ортостатична гіпотензія – синдром Шая-Дрейджера), що прогресують.
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Наразі українські парламентарі продовжують працювати над мобілізаційним законопроєктом. Він може потрапити до сесійної зали на розгляд у другому читанні вже до кінця березня 2024 року.
Крім того, законопроект про дозвіл на мобілізацію засуджених та ув'язнених може бути зареєстрований в Раді вже наступного тижня. На найближчому засіданні Ради він буде голосуватися в першому читанні.