Мобилизация в Украине: болезни нервной системы, с которыми не берут в армию

В Украине сейчас все военнообязанные мужчины, которых медицинские комиссии признали годными к службе и которые не имеют отсрочек, могут быть призванными в ряды ВСУ. При этом есть категории граждан, которых могут не допустить к службе из-за определенных заболеваний.

В частности, речь о болезнях нервной системы. Рассказываем подробнее о том, какие именно болезни нервной системы являются основанием для признания непригодным к службе.

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Болезни нервной системы

Украинское законодательство определяет перечень болезней, которые могут быть основанием для временной отсрочки военнообязанных от службы или признания их непригодными как в мирное, так и в военное время.

Болезни нервной системы могут стать причиной полной непригодности к военной службе в случае:

Быстропрогрессирующих воспалительных заболеваний центральной нервной системы (ЦНС). Это – менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, абсцессы внутричерепной и внутрипозвоночный и т.д.

Быстропрогрессирующих системных атрофий с тяжелыми нарушениями функций, церебрального паралича, вроде болезни Паркинсона, рассеянный склероз.

Эпилепсии в случае частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

Быстропрогрессирующих болезней периферической нервной системы, которые вызывают поражение нервов, нарушение иннервации и возникновения боли. Среди них нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие.

Расстройства вегетативной нервной системы со значительными нарушениями ее функций (такие как синдром Брэдбери-Эглстона, семейная дизавтономия Райли-Дея, многосистемная дегенерация, нейрогенная ортостатическая гипотензия – синдром Шая-Дрейджера), прогрессирующие.

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Мобилизация в Украине: актуально о главном

7 марта президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников после завершения службы. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Сейчас украинские парламентарии продолжают работать над мобилизационным законопроектом. Он может попасть в сессионный зал на рассмотрение во втором чтении уже до конца марта 2024 года.

Кроме того, законопроект о разрешении на мобилизацию осужденных и заключенных может быть зарегистрирован в Раде уже на следующей неделе. На ближайшем заседании Рады он будет голосоваться в первом чтении.