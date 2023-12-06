Нову загадкову пневмонію з Китаю виявили в Росії

Спалах мікоплазмової інфекції, що почався в Китаї, досяг Росії. За інформацією від Росспоживнагляду, в країні зараз спостерігаються поодинокі випадки захворювання. Але досвід боротьби з пандемією показує, що оцінки цієї організації можуть не мати нічого спільного з реальністю.

Китайська пневмонія в Росії

Росспоживнагляд поки не надав даних про те, в яких регіонах Росії було виявлено перші випадки, повідомляє 24 Канал. Також не зафіксовано погіршення клінічної картини чи збільшення кількості тяжких форм хвороби. У своїй звичній манері в російському відомстві заявили, що кинули усі сили на боротьбу з інфекцією.

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Там також повідомили про зростання захворюваності на респіраторні інфекції в кількох країнах, включаючи Китай, Німеччину, Францію та Італію, з основним ударом по дитячому населенню.

Спалах загадкової пневмонії в Китаї

У листопаді іноземні ЗМІ повідомляли про спалах неідентифікованої пневмонії серед дітей на півночі Китаю, вказуючи на переповнені лікарні та зростання кількості випадків у всіх містах. Згодом жителі Пекіна розповіли про заборону відвідування шкіл дітьми із застудними симптомами.

Через деякий час ВООЗ запросила у китайської влади інформацію про зростання випадків захворюваності. Китайський центр з контролю та профілактики захворювань та Пекінська дитяча лікарня вказали на скасування карантинних обмежень та поширення відомих сезонних патогенів, як причину збільшення кількості випадків захворювання.

Що відомо про мікоплазмову пневмонію

Мікоплазми – це унікальні мікроорганізми, що належать до категорії бактерій, але не мають клітинної стінки, що відрізняє їх від більшості бактерій і надає схожості з вірусами та найпростішими за деякими життєвими процесами. У людей виявлено щонайменше 13 різних видів мікоплазм. Більшість присутні в нормальній мікрофлорі ротової порожнини та урогенітального тракту, але деякі види, такі як Mycoplasma pneumoniae, є причиною респіраторних захворювань.

Типові початкові ознаки мікоплазмової пневмонії включають нежить, закладеність носа, печіння у горлі та кашель. У пацієнтів також спостерігається важкий кашель з невеликою кількістю мокротиння, висипання плямистого або вузликового типу. На цю мить великих спалахів, пов'язаних з мікоплазмою, не було зареєстровано, тому важко оцінити епідеміологічний потенціал таких захворювань. Розуміння реальної небезпеки поточного спалаху прийде з часом.