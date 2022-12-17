Чи справді курці витриваліші за тих, хто не курить
Джерело:CDC
Ні, це міф. Куріння знижує витривалість, підвищує навантаження на серце, ускладнює виконання навіть повсякденних справ, наприклад підйому сходами.
Для ефективної роботи серцю, легеням та м'язам потрібна кров, багата на кисень. При вдиханні тютюнового диму чадний газ зв'язується з еритроцитами – червоними клітинами крові, які переносять кисень. Він витісняється, і його доставка до м'язів та інших тканин організму стає неможливою.
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Шкода від куріння
Це призводить до накопичення молочної кислоти – речовини, яка викликає втому, важке дихання та біль у м'язах після тренування. Також куріння фактор ризику:
- раку, наприклад легень, ротової порожнини, гортані та інших органів;
- серцево-судинних захворювань, наприклад інсульту та інфаркту через схильність до розвитку атеросклерозу та тромбоутворення у людей, які курять;
- хронічної обструктивної хвороби легень – групи захворювань, що викликають порушення проходження повітря у легені та проблеми з диханням.
Також куріння призводить до порушення засвоєння кальцію та знижує мінеральну щільність кісток, що збільшує ризик переломів та остеопорозу – зниження щільності кісткової тканини.
Як куріння впливає на витривалість
Спортсмени іноді вживають нікотин, оскільки вважають, що це може поліпшити їхні показники та запобігти сухості у роті, допомоги у контролі ваги і поліпшенні концентрації.
Під час досліджень, у яких оцінювався вплив нікотину на фізичну працездатність, покращення витривалості, сили та гнучкості не спостерігалося.