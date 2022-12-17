Чи справді курці витриваліші за тих, хто не курить

Ні, це міф. Куріння знижує витривалість, підвищує навантаження на серце, ускладнює виконання навіть повсякденних справ, наприклад підйому сходами.

Для ефективної роботи серцю, легеням та м'язам потрібна кров, багата на кисень. При вдиханні тютюнового диму чадний газ зв'язується з еритроцитами – червоними клітинами крові, які переносять кисень. Він витісняється, і його доставка до м'язів та інших тканин організму стає неможливою.

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Шкода від куріння

Це призводить до накопичення молочної кислоти – речовини, яка викликає втому, важке дихання та біль у м'язах після тренування. Також куріння фактор ризику: