В гонитві за вічною молодістю: медузи допомогли зрозуміти механізм уповільнення старіння

Організм медузи здатний відновлювати свої клітини і, таким чином, самоомолоджуватися. Учені вирішили ретельніше дослідити цей механізм оновлення клітин, аби визначити причину старіння людей і можливість аналогічного омолодження. Для цього дослідники порівнювали організм людини та медузи.

Команда угорських вчених з університету імені Лоранда Етвеша зосередились на вивчені ДНК, зокрема на транспозованих елементах (ТЕ), або як їх ще називають "стрибучі гени", саме вони мають здатність переміщуватися в геномі і відіграють ключову роль у процесі старіння.

Дивіться також Знайшли зовнішню ознаку, яка може свідчити про довголіття жінки

Річ у тім, що медузи здатні самостійно керувати своїми ТЕ, тому і відновлюють клітини.

У ході дослідження виявилось, що Piwi-piRNA-шлях (спеціальний процес у нашому організмі), що регулює ТЕ, може бути вирішальним для тривалості життя.

Як проводили дослідження

Було проведено експеримент на черв’яку Caenorhabditis elegans, у ході якого учені підтвердили, що зменшення активності стрибучих генів через цей шлях привело до значного збільшення тривалості життя.

Результати наводять додаткові аргументи на користь ідеї, що керування ТЕ може безпосередньо впливати на старіння.

Перспектива відкриття

і попри те, що перетворення людей на безсмертних істот, подібних до медузи, є поки що фантастикою, можливість зменшення кількості вікових захворювань та покращення якості життя старших людей – дуже імовірна.

Науковці також відзначили, що з віком активність ТЕ в ДНК може зростати, це пов'язано з процесом старіння клітин.