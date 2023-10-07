В погоне за вечной молодостью: медузы помогли понять механизм замедления старения

Организм медузы способен восстанавливать свои клетки и, таким образом, самоомолаживаться. Ученые решили более тщательно исследовать этот механизм обновления клеток, чтобы определить причину старения людей и возможность аналогичного омоложения. Для этого исследователи сравнивали организм человека и медузы.

Команда венгерских ученых из университета имени Лоранда Этвеша сосредоточилась на изученных ДНК, в частности на транспозированных элементах (ТЭ), или как их еще называют "прыгающие гены", именно они обладают способностью перемещаться в геноме и играют ключевую роль в процессе старения.

Смотрите также Нашли внешний признак, который может свидетельствовать о долголетии женщины

Дело в том, что медузы способны самостоятельно управлять своими ТО, потому и восстанавливают клетки.

В ходе исследования оказалось, что Piwi-piRNA-путь (специальный процесс в нашем организме), регулирующий ТО, может быть решающим для продолжительности жизни.

Как проводили исследования

Был проведен эксперимент на черве Caenorhabditis elegans, в ходе которого ученые подтвердили, что уменьшение активности прыгающих генов через этот путь привело к значительному увеличению продолжительности жизни.

Результаты приводят дополнительные аргументы в пользу идеи, что управление ТО может оказывать непосредственное влияние на старение.

Перспектива открытия

и несмотря на то, что превращение людей в бессмертных существ, подобных медузе, является пока фантастикой, возможность уменьшения количества возрастных заболеваний и улучшения качества жизни пожилых людей очень вероятна.

Ученые также отметили, что с возрастом активность ТО в ДНК может возрастать, это связано с процессом старения клеток.