Кожен кущик матиме QR-код, – Кравчук про особливості легалізації медичного канабісу

Верховна Рада 21 грудня проголосувала за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Як у суспільстві, так і серед парламентарів документ викликав жваві дискусії.

Народна депутатка Євгенія Кравчук розповіла 24 Каналу, що вдалося зібрати необхідну кількість голосів для того, щоб медичний канабіс став реальністю. За її словами, цей законопроєкт зареєстрували ще до повномасштабного вторгнення Росії.

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Для кого може бути потрібним медичний канабіс

Реформу, яка пов'язана з медичним канабісом, ще раніше підтримав президент. У своїх зверненнях він наголошував на тому, щоб дати можливість військовим чи людям, які страждають від певних захворювань, отримати доступ до дешевих ліків на основі цієї сировини.

Щодо цього питання існує багато міфів, але всі вони неправдиві. Мовиться про вирощування лише такого виду канабісу, який використовується у лікувальних цілях. Він не має ефекту ейфорії. Ми говоримо лише про виготовлення ліків і вирощування сировини для цього,

– розповіла народна депутатка.

Вона наголосила, що ліки використовуватимуть лише з лікувальною метою, наприклад, для тих, хто страждає від посттравматичного синдрому, епілепсії та цілої низки інших захворювань. Сьогодні людей, яким це потрібно, – мільйони.

Коли в аптеках з'являться ліки

Після того, як президент підпише законопроєкт, потрібно пів року, щоб закон запрацював. Окрім вирощування, він також дозволяє імпорт сировини, тобто готової продукції, з якої можна виготовляти ліки.

"Зрозуміло, що знадобиться певний період для того, щоб виростити власну сировину, виготовити з неї рідину, яку потім можна перетворити на ліки. Все це займе час, але, думаю, ще до того основні фармацевтичні компанії вийдуть на ринок, зможуть імпортувати й виготовляти ліки", – розповіла народна депутатка.

Кабмін уже дозволив імпортувати два готових препарати, але їх досі немає в Україні. Все тому, що виробники не реєструються, бо хочуть мати прогнозований ринок. Адже через певний час постанови Кабміну може не бути, а прийнятий закон дозволяє все це регулювати.

Це не будуть поля під відкритим небом. Мовиться про вирощування в теплицях, фактично кожен кущик матиме QR-код. На всіх етапах – від вирощування і до реалізації в аптеках – представники МВС, поліції зможуть це контролювати,

– наголосила Євгенія Кравчук.

Чому до канабісу таке упереджене ставлення

За словами депутатки, варто звернути увагу, що в Україні рецептурно дозволені важкі наркотики, їх офіційно можна придбати. Щобільше вони викликають звикання у той час, як ліки на основі канабісу цього не роблять. Також у багатьох країнах, де сьогодні перебувають українці, легалізований рекреаційний канабіс.

"Про це ми навіть не говоримо, бо у найближчі десятиліття Україна не буде готова до легалізації такого типу канабісу. Ще раз наголошу, що у лікувальних цілях використовується речовина, яка не має таких властивостей, як у рекреаційного канабісу", – підкреслила Євгенія Кравчук.

В Україні легалізували медичний канабіс: що відомо