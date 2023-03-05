Знайшли простий спосіб покращити розумові здібності

Використання маски для сну покращило пам'ять та увагу протягом наступного дня. Ймовірно, це пов'язано з міцнішим сном без світлових подразників.

Нове дослідження сну

Якість сну, як показує величезна кількість досліджень, дуже важлива для нашого здоров'я. Тому вчені провели два експерименти, в яких брали участь 122 особи, які не мають шкідливих звичок та проблем зі здоров'ям.

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На час експериментів добровольці відмовилися від алкоголю, кофеїну та денного сну. У першому тесті 89 піддослідних у віці від 18 до 35 років одягали маску для сну щоночі протягом тижня, потім ще 7 днів лягали спати без неї. Під час експерименту учасники проходили тестування на асоціації пар слів, що допомагає згадати ті чи інші події.

У другому експерименті 33 піддослідних того ж віку одягали маски та пристрої для вимірювання інтенсивності світла, а також активності мозку під час сну. Потім добровольці проходили ті самі тести на асоціації пар слів.

Маски для сну допомагають покращити розумові здібності

Обидва експерименти показали, що носіння маски допомагає засвоювати нову інформацію та згадувати стару. А ще вчені встановили, що між носінням маски та фазою повільного сну існує взаємозв'язок – ця фаза стає тривалішою. Період повільного сну, як показали попередні дослідження, грає роль поліпшенні пам'яті.

На підставі анкет, заповнених учасниками, дослідники з'ясували, що носіння маски не впливало на тривалість сну, тому час, проведений уві сні, не міг впливати на результаті експериментів. Результати дослідження вчені представили у журналі Sleep.