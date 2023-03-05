Нашли простой способ улучшить умственные способности

Использование маски для сна улучшило память и внимание на следующий день. Вероятно, это связано с более крепким сном без световых раздражителей.

Новое исследование сна

Качество сна, как показывает огромное количество исследований, очень важно для нашего здоровья. Поэтому ученые провели два эксперимента, в которых участвовали 122 человека, не имеющих вредных привычек и проблем со здоровьем.

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В ходе экспериментов добровольцы отказались от алкоголя, кофеина и дневного сна. В первом тесте 89 испытуемых в возрасте от 18 до 35 лет одевали маску для сна каждую ночь в течение недели, затем еще 7 дней ложились спать без нее. В ходе эксперимента участники проходили тестирование в ассоциации пар слов, что помогает вспомнить те или иные события.

Во втором эксперименте 33 испытуемых того же возраста одевали маски и устройства для измерения интенсивности света, а также активности мозга во время сна. Затем добровольцы проходили те же тесты на ассоциации пар слов.

Маски для сна помогают улучшить умственные способности

Оба эксперимента показали, что ношение маски помогает усваивать новую информацию и вспоминать старую. А еще ученые установили, что между ношением маски и фазой медленного сна существует взаимосвязь – эта фаза становится более длительной. Период медленного сна, как показали предыдущие исследования, играет роль в улучшении памяти.

На основании анкет, заполненных участниками, исследователи выяснили, что ношение маски не влияло на продолжительность сна, поэтому время, проведенное во сне, не могло влиять на результаты экспериментов. Результаты исследования учёные представили в журнале Sleep.