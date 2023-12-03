Така людина потрібна в кожному підрозділі: у Харкові студенти-реабілітологи роблять масаж бійцям

У Харкові команда мобільних реабілітологів навчає студентів місцевих медичних вишів робити масажі українським бійцям. План-максимум – підготувати стільки реабілітологів, щоб у кожному підрозділі був свій фахівець, який працював би на місці.

Кореспондентка Анна Черненко розповіла подробиці 24 Каналу. Проєкт починався з того, що реабілітологи своїми силами приїздили на передову, де розминали спини захисникам.

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Важко переоцінити значення фахового масажу для українських військовослужбовців, адже вони змушені працювати з великими навантаженнями. Сам бронежилет чого вартує – це 20–30 кілограмів.

Ми команда мобільних реабілітологів, яка працює на передовій. Натепер ми навчаємо студентів – майбутніх реабілітологів. Нам дуже бракує спеціалістів саме в цьому напрямі,

– зазначила реабілітологиня Галина Гагінава.

За її словами, така реабілітація дає дуже гарні результати, бо відновлюють спини бійців залежно від специфіки їхньої роботи. Крім лікувального масажу, пропонують також профілактичний.

Захисники задоволені результатом

Бійці відчувають значне полегшення після масажу, чим щиро діляться.

Зміни є. Звісно, є. Востаннє я так вийшов (після масажу – 24 Канал) і спини не відчував, начебто її нема. Це дуже приємно,

– сказав військовий Павло.

Не менш важливо це й для самих студентів, адже наразі майже немає змоги практикуватись. Крім того, для них це можливість бути корисними.

"Для мене це дуже важливо, тому що в мене вся сім'я військових. Коли приїжджає батько, у нього все болить, і мені потрібно йому допомагати. І мені хочеться допомагати іншим", – поділилась студентка Віолетта.

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