З макіяжем у спортзал: зʼясували, як це впливає на шкіру

Враховуючи важливість фітнес-центрів у соціальній взаємодії у наш час, відмовитися від макіяжу там багатьом людям важко. Проте вчені з Кореї та США виявили, що використання косметики на обличчі під час тренувань може негативно впливати на шкіру.

Нове дослідження впливу макіяжу

В експерименті брали участь 43 студенти. Майже половина з них були дівчатами у віці близько 23 років (з похибкою в п'ять років), а решта – чоловіків (середній вік 26 років, похибка 6,7 року). Усі учасники перед початком дослідження підтвердили відсутність серйозних захворювань та алергічних реакцій.

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Перш ніж розпочати експеримент, учасникам очистили обличчя за допомогою міцелярної води. Далі вимірювали рівень вологості, еластичність та жирність шкіри, а також визначали розмір пор. Після цього на одну половину обличчя в ділянці Т-зони та U-зони наносили тональний крем за допомогою губки.

Друга половина обличчя залишалася без макіяжу. Далі учасникам пропонували 20-хвилинне тренування на біговій доріжці, після чого всі виміри повторювали.

Макіяж шкодить шкірі під час фізичних навантажень

Зіставлення результатів показало, що вологість та еластичність шкіри збільшувалися після тренування. Однак на ділянках із тональним кремом цей ефект був найбільш виражений. Вчені пов'язують це з тим, що макіяж перешкоджав випаровуванню вологи зі шкіри.

Також було виявлено, що фізична активність призводить до збільшення розміру пор на обличчі. На частині без макіяжу вони розширилися більше. Це свідчить про те, що косметика може закорковувати пори. Жирність шкіри на частині без макіяжу збільшувалася після тренування, тоді як на ділянках під тональним кремом, навпаки, зменшувалася. Зниження рівня шкірного жиру може призвести до сухості шкіри.

Отже, дослідники дійшли висновку, що використання тонального крему під час аеробнихвправ може негативно впливати на стан шкіри обличчя, особливо якщо вона схильна до сухості. Тому вони рекомендують видаляти макіяж перед тренуванням.